Netflix : derniers jours pour revoir ce thriller jouissif injustement sous-estimé

Le 31 octobre, c'est un le "petit" - mais excellent - film d'un grand cinéaste qui s'en va du catalogue Netflix. Un thriller sexy et violent en hommage au cinéma de genre des années 70, boudé lors de sa sortie au cinéma et donc à (re)découvrir en urgence !

La pépite mal-aimée de Quentin Tarantino

Le 31 octobre 2023 plusieurs films quittent le catalogue de la plateforme Netflix. Parmi eux, un film de Quentin Tarantino : Boulevard de la mort. Sorti en 2007, il rend hommage en deux parties aux films des années 70 centrés sur les courses-poursuites. On y découvre ainsi Kurt Russell en psychopathe de la route, au volant d'une voiture de cascade dans laquelle il enferme une jeunes femme et la tue en provoquant une collision frontale avec une autre voiture dans laquelle se trouvent quatre autres jeunes femmes.

Boulevard de la mort ©Dimension Films

Mais dans la deuxième partie de Boulevard de la mort, il va se mettre en quête de nouvelles victimes, qui cette fois ne vont pas le laisser dérouler son projet mortel...

Pour son cinquième film, Quentin Tarantino constitue autour de Kurt Russell un casting féminin de grande classe, avec notamment l'actrice et cascadeuse Zoë Bell, Rose McGowan, Mary Elizabeth Winstead, Rosario Dawson ou encore Vanessa Ferlito. Bien reçu par la critique, Boulevard de la mort est cependant un échec commercial cinglant. En effet, pour un budget de production de 53 millions de dollars - à l'époque le plus gros budget pour un film de Quentin Tarantino , il n'en récolte que 55 millions en recettes au box-office mondial.

Boulevard de la mort, trop pointu ?

Boulevard de la mort, film-hommage au cinéma d'exploitation, a non seulement repris les codes de ce cinéma dans sa réalisation, mais aussi dans sa distribution. En effet, il a été montré notamment aux États-Unis dans le cadre du "double programme" Grindhouse. Ce concept du "double programme" était en vogue au milieu du 20e siècle, et consistait pour un cinéma à proposer en une séance deux films à la suite.

Grindhouse ©Dimension Films

Reprenant cette idée, Boulevard de la mort a donc été projeté avec Planète Terreur, réalisé par l'acolyte de Quentin Tarantino Robert Rodriguez. Entre les deux films, les deux réalisateurs ont inséré des fausses publicités et bandes-annonces. Une proposition de passionnés à d'autres passionnés, et qui n'a donc pas vraiment séduit le grand public, d'autant plus que dans la plupart des pays, Boulevard de la mort a été projeté seul.

Résultat, sa réputation peut être considérée comme confidentielle si on la compare à la quasi-totalité des autres films de Quentin Tarantino, dont la popularité est mondiale. Mais avec son remarquable et séduisant casting féminin, son odieux psychopate incarné par Kurt Russell, sa mise en scène violente et spectaculaire des cascades, le fétichisme de Quentin Tarantino pour les pieds et son sens magistral du dialogue, Boulevard de la mort mérite un peu plus, tant il est réussi.