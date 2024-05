Netflix : derniers jours pour voir ce film controversé à 125 millions de dollars adapté d'un jeu vidéo culte

Le film "Assassin's Creed" avec Michael Fassbender quitte Netflix France le 9 juin. Adapté de la célèbre série de jeux vidéo développée par Ubisoft, ce film a suscité des réactions partagées, notamment de la part des fans de la franchise.

Assassin's Creed quitte bientôt Netflix France

Le film Assassin's Creed, réalisé par Justin Kurzel et sorti en 2016, s'apprête à quitter le catalogue de Netflix France le 9 juin prochain.

Le film raconte l'histoire de Callum Lynch, interprété par Michael Fassbender, un condamné à mort qui se voit offrir une seconde chance par une mystérieuse organisation. En utilisant une technologie révolutionnaire, Callum est capable de revivre les souvenirs de son ancêtre Aguilar, un membre de la confrérie des Assassins au XVe siècle en Espagne. À travers ces réminiscences, Callum découvre qu'il est le descendant d'une lignée secrète de guerriers et se retrouve plongé dans une lutte millénaire entre les Assassins et les Templiers.

Le film met également en vedette Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson et Charlotte Rampling. Malgré un casting impressionnant et des scènes d'action spectaculaires, Assassin's Creed n'a pas entièrement convaincu les critiques et le public.

Des fans déçus

L'adaptation d'une licence vidéoludique aussi populaire que Assassin's Creed en film était une entreprise ambitieuse. Les attentes étaient élevées, surtout avec la participation d'acteurs renommés et d'un réalisateur comme Justin Kurzel à la barre, connu pour son travail somptueux sur le film Macbeth.

Le film s'efforce de rester fidèle à l'esthétique et aux thèmes de la série de jeux, notamment à travers les séquences de parkour et les combats chorégraphiés. Cependant, l'intrigue du film a pris certaines libertés par rapport au matériau d'origine (il s'agit d'une histoire originale), ce qui a été une source de frustration pour de nombreux fans.

Si certains spectateurs ont apprécié la fidélité visuelle et les performances des acteurs, notamment celle de Michael Fassbender, d'autres ont critiqué le scénario confus et le développement des personnages. La complexité de l'intrigue, combinée à une narration parfois déroutante, particulièrement en raison des allers/retours incessants entre passé et présent, a laissé de nombreux spectateurs sur le bord de la route.

Ces mauvaises critiques combinées à un box-office décevant (240 millions de dollars pour 125 millions de budget) ont enterré la possibilité d'un deuxième film.