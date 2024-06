Netflix : derniers jours pour voir ce film d'action vertigineux avec Dwayne Johnson

Le 1er juillet, le blockbuster d'action vertigineux "Skyscraper", entre Piège de Cristal et La Tour Infernale avec Dwayne Johnson quittera Netflix France.

Skyscraper : un blockbuster vertigineux avec Dwayne Johnson

Skyscraper est un film d'action américain sorti en juillet 2018, réalisé par Rawson Marshall Thurber. Le film, qui se situe quelque part entre La Tour Infernale et Piège de Cristal, met en vedette Dwayne Johnson dans le rôle principal, celui de Will Sawyer, un ancien leader de l'équipe de sauvetage des otages du FBI et vétéran de guerre américain.

Après avoir perdu une jambe dans une mission, il se reconvertit en consultant en sécurité pour les gratte-ciel. Lors d'un contrat à Hong Kong, Sawyer est chargé d'évaluer la sécurité du plus haut gratte-ciel du monde, surnommé "The Pearl". Cependant, un incendie criminel éclate dans le bâtiment, et Sawyer est accusé à tort d'en être responsable. Avec sa famille piégée à l'intérieur de l'édifice en feu, Sawyer doit trouver les responsables, prouver son innocence, et sauver ses proches.

Le tournage a principalement eu lieu à Vancouver, au Canada, avec des effets spéciaux sophistiqués pour créer le gigantesque gratte-ciel fictif.

Le reste du casting se compose notamment de Neve Campbell et Chin Han.

Plus que quelques jours pour le rattraper sur Netflix

Skyscraper a connu un succès commercial modéré. Avec un budget de production estimé à environ 125 millions de dollars, le film a rapporté plus de 304 millions de dollars dans le monde entier, ce qui n'en fait pas un succès total (on estime un film rentable lorsqu'il rapporte le double de son budget). Bien que ce chiffre soit respectable, il n'a pas atteint les sommets des plus grands succès de Dwayne Johnson comme Jumanji : Bienvenue dans la jungle ou Fast & Furious.

Actuellement présent sur Netflix France, Skyscraper sera retiré de la plateforme le 1er juillet. Si vous souhaitez le voir, vous n'avez donc plus que dix petits jours pour le faire. Attention au vertige cependant.