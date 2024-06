Netflix : derniers jours pour voir ce film d'invasion extraterrestre passé inaperçu au cinéma

Le 27 juin il sera trop tard ! Le film apocalyptique "The Darkest Hour" sur une invasion extraterrestre se déroulant à Moscou quitte Netflix dans quelques jours. À sa sortie au cinéma, il était passé totalement inaperçu.

The Darkest Hour vit ses derniers jours sur Netflix

Sorti en 2011, The Darkest Hour est un film de science-fiction réalisé par Chris Gorak et produit par Timur Bekmambetov (Wanted). Le film met en scène un groupe de jeunes adultes qui se retrouvent piégés à Moscou lors d'une invasion extraterrestre. Ces derniers envahissent la Terre en utilisant des formes d'énergie électrique invisibles pour éradiquer l'humanité. Si vous souhaitez le regarder sur Netflix, sachez qu'il quittera la plateforme le 27 juin prochain.

L'histoire suit les péripéties de cinq jeunes : Sean (Emile Hirsch), Ben (Max Minghella), Natalie (Olivia Thirlby), Anne (Rachael Taylor), et Skyler (Joel Kinnaman). Alors qu'ils sont en voyage à Moscou pour affaires et loisirs, une attaque soudaine des extraterrestres les oblige à se cacher. Ils doivent naviguer à travers une ville dévastée, en utilisant leur intelligence et leurs compétences pour survivre et trouver un moyen de riposter contre les envahisseurs invisibles.

Un film passé inaperçu au cinéma

La particularité de ce film catastrophe est qu'il se déroule dans la ville de Moscou, offrant une perspective différente des habituels lieux américains dans les films d'invasion extraterrestre comme les classiques Independence Day ou La Guerre des mondes. Le tournage avait d'ailleurs été perturbé durant deux semaines en raison de la pollution atmosphérique qui avait paralysé la ville de Moscou en août 2010.

Lors de sa sortie au cinéma en France, The Darkest Hour n'avait attiré que 170 000 spectateurs en trois semaines d'exploitation. Au box-office mondial, il avait rapporté environ 65 millions de dollars de recettes, soit le double de son budget.

Le long-métrage apocalyptique n'avait pas convaincu les spectateurs, à l'image de sa moyenne de seulement 1,7/5 chez nos confrères d'AlloCiné, avec des avis mitigés tels que :

Vendu comme un film d'invasion extra terrestre à la guerre des mondes version Vodka, The Darkest hour ressemble bien plus à un pilote de série télé qu'à un véritable long métrage destiné pour le cinoche.

Une bonne idée originale, de beaux graphismes, mais un scénario inachevé et peu fourni.

Un divertissement bas de gamme qui lassera plus vite qu’il ne divertira.