Netflix : derniers jours pour voir ce monstrueux chef-d'oeuvre des années 2000

En 2008, Daniel Day-Lewis obtient son deuxième Oscar du Meilleur acteur pour sa performance dans "There Will Be Blood". Une performance incroyable dans un film monumental, qu'il faut (re)découvrir d'urgence avant son départ très prochain du catalogue Netflix.

La grande oeuvre de Paul Thomas Anderson

Dans la nuit du 14 décembre au 15 décembre 2023, un immense long-métrage américain quittera le catalogue Netflix. Au sein de la prestigieuse filmographie du réalisateur Paul Thomas Anderson, il ne s'agit peut-être pas du plus "beau" film - libre à chacun d'y préférer par exemple Punch-Drunk Love ou Licorice Pizza -, mais celui-ci est à ce jour et sans contestation possible le plus ambitieux, le plus nommé et récompensé, le plus performant au box-office mondial et le plus salué par la critique : There Will Be Blood.

Un des plus grands films du 21e siècle

Adapté librement du roman Oil! publié en 1927, There Will Be Blood raconte l'histoire de Daniel Plainview, un prospecteur de pétrole dans la Californie du Sud entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Dans sa quête de richesse et de prospérité, et donc de terrains à forer pour trouver du pétrole, il va se confronter à un jeune pasteur, Eli Sunday.

Avec cette fresque historique qui explore l'esprit pionnier de la société américaine, Paul Thomas Anderson livre un grand récit plein d'ambiguïtés sur la nature humaine et l'identité américaine, entre grandeur d'âme et cupidité, rationalité et folie, dans un affrontement qui oppose deux fanatismes : celui du capitalisme et celui de la religion.

There Will Be Blood ©Paramount Vantage

À sa sortie, There Will Be Blood est immédiatement perçu comme une oeuvre majeure de son auteur, et du cinéma contemporain. Sa direction artistique et sa photographie sont acclamées, ses images valant à Robert Elswit l'Oscar de la meilleure photographie en 2008. Sa musique aussi, composée par Jonny Greenwood du groupe Radiohead, participe pleinement à son caractère grandiose. Enfin, et peut-être avant tout, les performances du casting et tout particulièrement celle de Daniel Day-Lewis sont célébrées à l'unanimité.

Daniel Day-Lewis au sommet

En 2007, quand There Will Be Blood sort au cinéma, le britannico-irlandais Daniel Day-Lewis est déjà l'acteur mondialement admiré, énigmatique et rare, aux interprétations toujours intensément habitées. Son portrait de Daniel Plainview est saisissant et déstabilisant, parce que sa performance a tout d'une maîtrise de la roue libre, l'acteur ne semblant jamais over-the-top alors que sa performance est bien, de toute évidence, complètement hors de toute commune mesure.

Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis) - There Will Be Blood ©Paramount Vantage

Plus que dans n'importe quel autre de ses films, Daniel Day-Lewis prouve ainsi qu'il peut tout faire et tout jouer, la compassion et l'intelligence, la haine de son prochain et la folie, en étant de manière permanente et constante juste. Il est un acteur sans égal, et le prouve dans There Will Be Blood.

Sans égal donc, mais il s'en est fallu de pas grand chose pour que Paul Dano, alors âgé de 23 ans, n'atteigne un niveau comparable avec son interprétation des jumeaux Paul et Eli Sunday. Enfin, surtout celle d'Eli, le pasteur fanatique dont la famille détient des terres riches en pétrole, et que va acheter Plainview. L'affrontement de leurs personnages est dantesque, et comme Daniel Day-Lewis Paul Dano livre une performance d'une intensité phénoménale. Pour cette partition magistrale, Daniel Day-Lewis obtient de très nombreuses récompenses, dont l'Oscar, le Golden Globe et le BAFTA du Meilleur acteur en 2008.

There Will Be Blood ne sera plus disponible sur Netflix à partir du 15 novembre. Plus que quelques jours donc pour (re)voir un des tout meilleurs films du catalogue actuel de la plateforme.