Netflix devient la risée du web après un titre de film tendancieux

Netflix proposera bientôt à ses abonnés un nouveau long-métrage tout droit venu du Mexique. Baptisé "Chupa", ce n'est pourtant pas le film qui fait parler, mais plutôt une traduction tendancieuse...

Chupa : la relève est assurée

Le film Netflix Chupa s'articule autour du personnage d'Alex, pré-adolescent envoyé passer un séjour en famille au Mexique. Là, il ne tarde pas à découvrir l'existence d'un jeune chupacabra, jusqu'alors terré dans l'atelier de son grand-père. Alex et ses cousins vont dès lors tout tenter pour secourir la créature magique, et assurer sa survie.

Pour les moins connaisseurs du terme, le chupacabra trouve son origine dans une légende urbaine née à Puerto Rico - et n'a donc ici strictement rien à voir avec Jonathan Cohen. Dans le folklore local, on l'apparente à une petite créature, à l'attitude proche du vampire. Ainsi, cet animal imaginaire vide tout particulièrement les chèvres de leur sang, d'où son appellation (en espagnol littéralement "sucer la chèvre"). A la réalisation de cet onirique projet, un certain Jonas Cuaron, fils du célèbre cinéaste du même nom.

Chupa © Netflix

Netflix : lost in translation

Quand Netflix a dévoilé la bande-annonce du long-métrage sur les réseaux sociaux, un "détail" a interpellé les internautes. En effet, comme le révèle Screenrant, des milliers d'utilisateurs hilares ont signalé que le terme a un tout autre sens. Comme évoqué plus haut, "chupa" fait référence à un acte de succion. Vous l'aurez compris, ce mot est d'ordinaire plus que majoritairement utilisé dans un registre sexuel. Depuis, les internautes s'en donnent à cœur joie, même si certains s'étonnent que personne n'ait fait remonter le problème au sein même de l'entreprise.

D'autres s'inquiètent plutôt du fait que les enfants se retrouvent confrontés à des images choquantes s'ils tapent le titre - en l'état - sur Google. Quoiqu'il en soit, Netflix n'a, pour le moment, pas réagi à cette confusion pour le moins cocasse concernant Chupa.

Vous pourrez découvrir le long-métrage dès le 07 avril prochain, en exclusivité dans le catalogue Netflix.