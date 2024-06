Netflix : ce film sous-estimé est le préquel d'un des plus grands thrillers de l'histoire

En 2002, Edward Norton incarne Will Graham, le brillant profiler du FBI qui a réussi à faire emprisonner le très célèbre psychopathe Hannibal Lecter... Préquel d'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, "Dragon rouge" est à (re)découvrir sans hésiter sur Netflix.

Dragon rouge, là où tout a débuté

À sa sortie dans les cinémas en 1991, le thriller de Jonathan Demme Le Silence des agneaux est un très grand succès critique et commercial. Mais surtout il s'impose immédiatement comme un classique intouchable du cinéma. Film policier renversant et thriller d'horreur psychologique d'exception, personne ne s'y trompe en acclamant Le Silence des agneaux et les performances inoubliables de ses deux acteurs principaux Jodie Foster et Anthony Hopkins.

Le Silence des agneaux ©Columbia TriStar Films

Aux Oscars 1992, il devient ainsi le 3e film de l'histoire à obtenir le "Big Five", soit les cinq récompenses majeures : Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur scénario adapté, Meilleur acteur et Meilleure actrice. Seuls New York - Miami de Frank Capra (1934) et Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman (1975) avaient auparavant réussi cette performance, et aucun autre depuis.

Ce chef-d'oeuvre est l'adaptation du roman du même nom de Thomas Harris paru en 1988, second volet d'une tétralogie consacrée au personnage d'Hannibal Lecter, ancien psychiatre et meurtrier cannibale. Avant Le Silence des agneaux, il y a donc eu un premier roman, Dragon rouge, paru en 1981 et adapté au cinéma en 1986 par Michael Mann dans Le Sixième sens, avec Brian Cox dans le rôle d'Hannibal Lecter (renommé Lecktor pour l'occasion).

Le succès de sa suite Le Silence des agneaux est tel qu'il va rendre comme invisible le film de Michael Mann. Ce qui facilite alors d'autant plus la mise en chantier en 2002 d'une nouvelle adaptation par Brett Ratner du premier roman : Dragon rouge.

Un préquel après la suite

Dragon Rouge, avec Edward Norton dans le rôle de l'agent du FBI Will Graham et Anthony Hopkins dans son rôle culte, sort au cinéma juste un an après Hannibal, suite de Le Silence des agneaux réalisée avec succès par Ridley Scott. Sans attendre, voici donc que le public est ramené des années avant les événements opposant Clarice Sterling à Hannibal Lecter.

En 1980, le profiler du FBI Will Graham est parvenu à arrêter le Dr Hannibal Lecter, dit « Hannibal le cannibale ». Son patron Jack Crawford le tire de sa retraite car lui seul pourrait démasquer un tueur en série qui frappe les nuits de pleine lune. Mais pour parvenir à démasquer ce nouveau tueur, Graham va avoir besoin du brillant esprit de son terrifiant ennemi : Hannibal Lecter...

Comme c'est le cas dans Le Silence des agneaux, si Hannibal Lecter, emprisonné, est l'antagoniste fondamental de l'histoire, c'est un autre tueur qui est traqué dans Dragon rouge. Ici, surnommé en VF "La petite souris", il s'agit d'un psychopathe schizophrène nommé Francis Dolarhyde, quasiment mutique et abusé dans son enfance.

Ralph Fiennes au niveau d'Anthony Hopkins ?

Il faut saluer Edward Norton, qui dans un rôle précédant historiquement celui de Jodie Foster en Clarice Sterling, doit néanmoins se mettre au niveau de celle-ci. C'est en effet à elle qu'on le compare, et non pas à William Petersen qui incarnait Will Graham dans Le Sixième sens. L'acteur s'en tire parfaitement, et sans atteindre les mêmes sommets que dans Le Silence des agneaux, réussit néanmoins l'intense ambiguïté de sa relation à Hannibal Lecter, à la fois son ennemi et son "partenaire" dans l'enquête qu'il mène.

Mais c'est en réalité autour de ces deux personnages qu'il se passe quelque chose. Avec des personnages formidables incarnés notamment par Emily Watson et Philip Seymour Hoffman. Et particulièrement Ralph Fiennes, totalement terrifiant - et même émouvant - dans son incarnation de Francis Dolarhyde.

Dragon rouge ©United International Pictures

Celui-ci, d'une timidité terrassante, les lèvres barrées par un bec de lièvre, écrasé en permanence par une terrible souffrance intime, tiraillé par sa schizophrénie qui le rend amoureux de sa collègue de travail autant qu'elle lui impose les pulsions de la tuer, l'acteur britannique le compose dans une performance phénoménale. Dans un tout autre genre, à l'opposé de l'intelligence, du contrôle et de la subtilité d'Hannibal Lecter, Francis Dolarhyde est lui enfantin, mal à l'aise, profondément malheureux. Et surtout livré à une démence sur laquelle il n'a aucun contrôle.

Loin de ce modèle qu'est Hannibal Lecter/Anthony Hopkins, Ralph Fiennes se hisse cependant à un très haut niveau de jeu. Finalement, ce n'est pas la relation des personnages d'Edward Norton et Anthony Hopkins qui est la plus remarquée. Mais celle de ceux incarnés par Ralph Fiennes et Emily Watson. Celle-ci joue Reba McClane, la collègue de travail mal-voyante de Francis et qui tombe amoureuse de lui.

Un thriller très abouti mais sous-estimé

Dragon rouge est un succès dans les salles avec un box-office mondial s'élevant à 209 millions de dollars de recettes. Emily Watson et Ralph Fiennes sont nommés à plusieurs reprises et récompensés pour leurs performances. Mais après le succès - plus important - d'Hannibal, après l'indépassable Le Silence des agneaux en arrière-plan, et face à Le Sixième sens qui gagne au fil des années le statut de film culte, Dragon rouge apparaît aujourd'hui presque anecdotique dans la série d'adaptations des romans de Thomas Harris.

Ajouté sur Netflix le 16 juin 2024, Dragon rouge a ainsi l'occasion de se refaire une popularité, porté par les performances très solides de son casting, et tout particulièrement par Ralph Fiennes qui signe une des performances les plus marquantes de sa riche filmographie.