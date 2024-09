Netflix : un des plus gros succès de 2021 est dispo, c'est impressionnant !

Dune, réalisé par Denis Villeneuve, est désormais disponible sur Netflix France. Sorti en 2021, ce film de science-fiction, adapté du célèbre roman de Frank Herbert, a été l'un des plus grands succès de l'année en France, avec plus de trois millions d'entrées.

Dune est disponible sur Netflix France

Dune, réalisé par Denis Villeneuve, est désormais disponible sur Netflix France. Sorti en 2021, ce film de science-fiction, adapté du roman éponyme de Frank Herbert, est l'une des plus grandes réussites cinématographiques de cette année-là. Avec son succès à la fois critique et commercial, Dune s’est imposé comme une référence du genre, en particulier grâce à sa réalisation soignée et à son impressionnant casting. Le film a également marqué le début d’une nouvelle ère pour la saga, dont le deuxième volet est sorti en 2024, et un troisième film est actuellement en préparation.

Dune est une adaptation du premier tome de la saga littéraire écrite par Frank Herbert en 1965. L’histoire se déroule dans un futur lointain, sur la planète désertique Arrakis, aussi appelée Dune. Cette planète est la seule source d'une substance extrêmement précieuse, l’épice. Le film suit Paul Atréides, incarné par Timothée Chalamet, un jeune homme qui se retrouve au cœur de complots politiques, mystiques et militaires autour du contrôle de cette planète.

Denis Villeneuve, connu pour ses réalisations ambitieuses comme Blade Runner 2049 ou Premier Contact, a réussi à transposer à l'écran l'univers complexe et riche de Dune, souvent considéré comme difficile à adapter. Plutôt que de condenser l'intrigue en un seul film, Villeneuve a pris la décision de scinder le récit en plusieurs volets afin de mieux explorer les thèmes philosophiques et écologiques du roman d’Herbert.

Un succès critique et commercial

Dune a été salué pour sa fidélité à l’œuvre originale, son esthétisme visuel et son casting prestigieux. Autour de Timothée Chalamet, on retrouve Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya, Jason Momoa, ou encore Josh Brolin.

Visuellement, Denis Villeneuve a su capturer la majesté et la brutalité du désert d’Arrakis à travers des plans larges et immersifs, pour créer une atmosphère grandiose et oppressante, décuplée par la bande originale signée Hans Zimmer.

En termes de box-office, Dune a engrangé plus de 400 millions de dollars à travers le monde, malgré les contraintes liées à la pandémie. Le film a également été un succès aux Oscars, en remportant six statuettes, dont celles des meilleurs effets visuels, de la meilleure musique originale et du meilleur son. Il s'agit du film le plus récompensé cette année-là.

En attendant Dune 3

Après la sortie du deuxième volet en février 2024, qui poursuit l’histoire de Paul Atréides, un troisième film est déjà en préparation. La saga cinématographique de Dune continue d'explorer les enjeux politiques, mystiques et personnels au cœur de l’univers imaginé par Frank Herbert, avec toujours Denis Villeneuve à la réalisation.

L’arrivée de Dune sur Netflix France va permettre à un nouveau public de découvrir cette œuvre ambitieuse. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir en salles, c'est une opportunité idéale pour se plonger dans cet univers riche et captivant.