Netflix : à peine ajoutée, cette romance italienne est un carton mondial

Le film "Fabricant de larmes", production italienne adaptée du best-seller de la jeune auteure Erin Doom, est un grand succès sur Netflix. Cette romance adolescente est actuellement au sommet du Top mondial de la plateforme.

Une romance qui ravit le coeur des abonnés Netflix

Arrivé sur la plateforme Netflix le 4 avril 2024, le film italien Fabricant de larmes, une romance adolescente qui plonge le spectateur au coeur d'une relation a priori toxique, s'est rapidement hissé à la première place du Top 10 Films en France et dans le monde. Une jolie performance dans la mesure où cette production, nouveau film du réalisateur Alessandro Genovesi porté par un casting de jeunes talents encore novices, est arrivée à pas feutrés.

Lors d'un accident de voiture, la jeune Nica (Caterina Ferioli) est blessée et ses parents tués sur le coup. Elle est alors placée dans un orphelinat, tenu par la terrible Margaret Stoker (Sabrina Paravicini), qui inflige aux pensionnaires de son institut des sévices psychologiques et physiques. Parmi les enfants se trouvent à la fois Adeline (Eco Andriolo Ranzi), une orpheline en attente de futurs parents comme elle, mais aussi Rigel (Simone Baldasseroni), un petit garçon qui semble être le protégé de Margaret, le seul à être épargné par la directrice. Quelques années plus tard, Nica et Rigel sont tous deux adoptés par le même couple. Si, dans un premier temps, leur relation semble particulièrement toxique, leurs sentiments se révèlent au fil du temps jusqu'à les consumer peu à peu.

Un succès littéraire poussé par TikTok

À l'origine de ce succès Netflix, il y a un roman écrit par Erin Doom, son tout premier : Fabricant de larmes. Avant d'être publié en 2021, Fabricant de larmes était d'abord une histoire développée sur Wattpad. Une fois le livre en librairie, c'est la tendance Book Tok sur TikTok - où les utilisateurs se recommandent la lecture de leurs livres préférés - qui lui a conféré une très grande popularité. En 2022, Fabricant de larmes est ainsi le livre le plus vendu en Italie, avec près de 500 000 exemplaires distribués.

Fabricant de larmes ©Netflix

Suite à ce succès, les droits du best seller sont achetés par la société de production Colorado Film Production. Bien que son histoire se déroule aux États-Unis, Fabricant de larmes est tourné à Rome, Pescara et Ravenne entre février et juin 2023. En septembre 2023, Netflix acquiert les droits de distribution du film.

Fabricant de larmes rassemble tout ce dont une romance adolescente a besoin pour se développer et plaire aux fans du genre "young adult": des sentiments troubles qui naissent dans la difficulté", un jeune garçon mystérieux et ténébreux face à une jeune fille à fleur de peau. L'esthétique et les émotions du film rappellent par moments ceux de la saga Twilight, tout en pâleur et noirceur, mêlées aux thématiques classiques des histoires d'orphelins.