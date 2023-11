Netflix : ce film d'action de 2003 récemment ajouté cartonne

Avec son association Jet Li - DMX, le thriller d'action "En sursis" s'est installé dans le Top 10 Films Netflix, quelques jours après son arrivée dans le catalogue de la plateforme.

Jet Li dans ses oeuvres

Au début des années 2000, le cinéma d'action se porte bien et peut notamment compter sur la star chinoise Jet Li, spécialiste des arts martiaux et champion de wushu, ainsi que sur le grand chorégraphe et réalisateur hongkongais Corey Yuen. Les deux hommes sont des collaborateurs de longue date et participent ensemble à quatre films américains : L'Arme fatale 4 (1998), Roméo doit mourir (2000), The One (2001) et En sursis (2003).

Su Duncan (Jet Li) - En sursis ©Netflix

En sursis, réalisé par Andrzej Bartkowiak, directeur de la photographie polonais devenu réalisateur et aussi aux commandes de Roméo doit mourir, est arrivé sur Netflix le 1er novembre et s'est discrètement mais solidement installé dans le Top 10 Films.

Solide casting et scénario en roue libre pour En sursis

En sursis se soucie peu de la cohérence de son scénario, rocambolesque à souhait, et préfère s'attarder sur ses séquences d'action. Pour cela, en plus de Jet Li, il compte notamment dans son casting le rappeur DMX. Le pratiquant d'arts martiaux et le rappeur y sont associés pour former un duo inattendu. Le premier est Su Duncan, un policier taïwanais sur la piste de diamants noirs que le second, Anthony Fait, cambrioleur de haut vol, a volé malgré l'avertissement de Su.

Lorsque l'associé de Fait se fait voler les diamants noirs et que de surcroît la fille de Fait se fait enlever par le mystérieux gangster Ling, à qui appartenaient les diamants volés, le policier et le voleur vont devoir s'associer pour régler cette situation chaotique.

En plus de Jet Li et DMX, on retrouve dans En sursis un autre célèbre combattant de cinéma, dans le rôle de Ling : Mark Dacascos. D'autres visages connus sont de la partie comme Tom Arnold, Anthony Anderson ou encore Gabrielle Union.

À sa sortie dans les cinémas en 2003, le film avait été reçu négativement par la critique, en comparaison d'autres films de Jet Li de la même période, comme Le Baiser mortel du Dragon ou surtout Danny the Dog, plus appréciés. Mais vingt ans plus tard, il semblerait donc qu'En sursis s'offre un second souffle sur Netflix...