Netflix : les 15 meilleurs films d'horreur disponibles pour Halloween

Vous cherchez des bons films d'horreur à regarder le soir d'Halloween ? Voici une sélection de 15 longs-métrages dispos sur Netflix pour vraiment passer une très bonne soirée (si vous osez).

Les 15 meilleurs films d'horreur sur Netflix en octobre 2023

Alors que la nuit d'Halloween approche à grands pas, les amateurs de frissons cherchent les meilleurs films d'horreur pour se plonger dans l'ambiance. Netflix, avec sa vaste bibliothèque, offre une sélection variée de films terrifiants. Voici 15 incontournables à ne pas manquer à découvrir ou redécouvrir en ce mois d'octobre 2023. Sortez vos bonbons et vos meilleurs déguisements (mais prenez garde aux esprits).

Conjuring

De quoi ça parle ?

Basé sur des faits réels, Conjuring suit les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren alors qu'ils tentent d'aider la famille Perron, terrorisée par une présence sombre dans leur ferme isolée. Avec des scènes effrayantes et une atmosphère tendue comme seul James Wan en a le secret, ce film est un must pour les amateurs de films paranormaux.

Conjuring 2

De quoi ça parle ?

La suite des aventures des Warren les emmène en Angleterre pour aider une mère célibataire élevant quatre enfants dans une maison hantée par des esprits maléfiques. Plus terrifiant encore que le premier film de la saga, Conjuring 2 explore de nouveaux territoires de l'horreur, toujours imaginés par James Wan. C'est également la première fois que le démon Valak (plus connu sous le nom de La Nonne) apparaît à l'écran.

Conjuring 2 © Warner Bros. Pictures

Get Out

De quoi ça parle ?

Chris, un jeune homme noir, découvre d'étranges comportements chez les résidents blancs d'une petite ville lorsqu'il rend visite à la famille de sa petite amie. Get Out est le premier film réalisé par Jordan Peele, qui a reçu l'Oscar du meilleur scénario pour cette histoire de descente aux enfers matinée de critique sociale.

Black Phone

De quoi ça parle ?

Un jeune garçon est kidnappé et enfermé dans une pièce sans fenêtres. Le seul lien avec l'extérieur est un vieux téléphone, à travers lequel il reçoit des appels de victimes précédentes. Réalisé par Scott Derrickson, Black Phone est un huis clos suffoquant avec une créature terrifiante incarnée par un Ethan Hawke méconnaissable.

Black Phone © Universal

Sans un bruit

De quoi ça parle ?

Dans un monde post-apocalyptique, une famille doit vivre en silence pour échapper à des créatures mystérieuses qui chassent grâce au son. Sans un bruit est une expérience cinématographique unique, où le silence est aussi effrayant que les monstres eux-mêmes.

Crawl

De quoi ça parle ?

Alors qu'un ouragan de catégorie 5 frappe la Floride, une jeune femme doit sauver son père blessé des inondations et des prédateurs qui les menacent. Crawl réalisé par le cinéaste français Alexandre Aja et porté par Kaya Scodelario est un mélange intense de survival et de film d'horreur, garantissant des frissons à chaque tournant.

Les Ordres du Mal

De quoi ça parle ?

Préquel du film d'horreur Verónica sorti en 2018, Les Ordres du Mal (ou Sister Death) se déroule dans un couvent dans lequel une jeune nonne fait une découverte terrifiante, et se retrouve tourmentée par une présence maléfique.

Ouija les origines

De quoi ça parle ?

Dans les années 1960, une veuve et ses filles ajoutent une nouvelle astuce pour renforcer leur arnaque de séance, mais elles invitent involontairement un esprit maléfique dans leur maison. Ouija : les origines de Mike Flanagan est une plongée terrifiante dans le monde des esprits et des planches de Ouija, et bien supérieur au premier volet de la saga.

The Babysitter

De quoi ça parle ?

Un jeune garçon, amoureux de sa baby-sitter, découvre qu'elle fait partie d'un culte satanique. The Babysitter est une comédie d'horreur décalée, mêlant humour noir et scènes gores pour un résultat détonnant.

Ne t'endors pas

De quoi ça parle ?

Un jeune garçon, traumatisé par la mort de ses parents, découvre qu'il peut laisser libre cours à son imagination dans un monde parallèle. Mais ce monde cache un monstre terrifiant. Ne t'endors pas mis en scène par Mike Flanagan (encore lui !) joue habilement avec la frontière entre rêve et réalité, offrant des moments de pure terreur.

Ne t'endors pas © Netflix

Le Rituel

De quoi ça parle ?

Quatre amis se retrouvent dans une forêt scandinave, mais ils sont traqués par une présence ancienne et maléfique. Le Rituel est un voyage effrayant à travers les mythes nordiques, avec une atmosphère oppressante et une fin déroutante.

The Grudge

De quoi ça parle ?

Une malédiction née d'une mort violente hante quiconque entre en contact avec elle. The Grudge est un classique de l'horreur japonaise, avec des scènes qui restent gravées dans la mémoire.

Mirrors

De quoi ça parle ?

Un ancien policier travaille comme gardien de nuit dans un grand magasin brûlé et découvre que les miroirs du magasin contiennent des esprits maléfiques. Mirrors d'Alexandre Aja est un film d'horreur visuellement époustouflant, jouant avec les reflets pour créer des scènes terrifiantes.

Mirrors © New Regency Pictures

Cargo

De quoi ça parle ?

Un père infecté par un virus zombie dans l'Outback australien cherche désespérément un nouveau foyer pour son enfant. Cargo est une histoire touchante de survie et de sacrifice, offrant une nouvelle perspective sur le genre zombie.

Dans les angles morts

De quoi ça parle ?

Un couple s'installe dans une ferme isolée de la Nouvelle-Angleterre, mais découvre que leur nouvelle maison cache des secrets sombres. Dans les angles morts est un thriller gothique, mêlant mystère et horreur pour un résultat captivant.