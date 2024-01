Netflix : derniers jours pour (re)voir cette excellente comédie avec François Civil

En 2016, le scénariste et réalisateur Igor Gotesman réalise son premier long-métrage : "Five". Un film de potes hilarant qui rassemble notamment François Civil et Pierre Niney et propose des moments devenus cultes. Disponible sur Netflix jusqu'au 31 janvier, il est à (re)voir de toute urgence !

La révélation François Civil

L'année 2016 est décisive pour l'acteur François Civil. En effet, s'il est actif au cinéma depuis 2005 et un petit rôle dans Le Cactus de Gérard Bitton et Michel Munz, son éclosion est relativement lente et il faut attendre 2014 et Macadam Baby de Patrick Brossard pour qu'il obtienne un premier rôle principal dans un film. Durant ces années 2010, il se lie notamment d'amitié avec Pierre Niney et Igor Gotesman. Il apparaît ainsi dans le court-métrage d'Igor Gotesman Five, sorti en 2011. Et deux ans plus tard c'est avec Pierre Niney qu'ils sont ensemble dans la série Casting(s), co-créée par Pierre Niney.

Casting(s) ©Canal+

Devenus amis et sur la même longueur d'ondes au niveau créatif, on les retrouve ainsi pour le long-métrage Five, avec Igor Gotesman à l'écriture et à la réalisation, et François Civil et Pierre Niney devant la caméra. Une comédie très réussie, à (re)voir sur Netflix avant son départ du catalogue le 31 janvier 2024.

Un succès commercial pour un film devenu culte

Five raconte l'histoire de cinq potes, Samuel (Pierre Niney), Timothée (François Civil), Vadim (Igor Gotesman), Julia (Margot Bancilhon) et Nestor (Idrissa Hanrot), et les mensonges de Samuel qui vont le conduire à se lancer en cachette dans le trafic de drogue...

Inspirée de la comédie potache américaine façon Judd Apatow, Five offre à Pierre Niney et François Civil l'occasion de révéler leur génie comique. Dans les rôles de Samuel et Timothée, les deux acteurs s'en donnent à coeur joie dans des scènes hilarantes. On retient notamment une séquence mémorable de deal avec d'effrayants trafiquants, une prise forcée d'ectasy, une soirée démente chez un homme aussi riche que fou...

Five est un succès lors de sa sortie dans les salles avec plus de 700 000 spectateurs, et des critiques majoritairement positives. Et si à l'époque Pierre Niney est déjà connu du public - il a obtenu le César du Meilleur acteur en 2015 pour Yves Saint Laurent -, c'est François Civil qui prend toute la lumière dans le rôle du très sympathique et légèrement abruti Timothée, et parfait sidekick de Samuel.

Timothée (François Civil) - Five ©Studiocanal

Ainsi, depuis Five, François Civil enchaîne les rôles principaux avec notamment Burn Out de Yann Gozlan, Le Chant du loup d'Antonin Baudry, Mon inconnue d'Hugo Gélin et Deux moi de Cédric Klapisch, Bac Nord de Cédric Jimenez et tout récemment l'incarnation de D'Artagnan dans les deux films Les Trois Mousquetaires.