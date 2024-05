Netflix : plus que quelques jours pour rattraper ce film qui a fait fantasmer beaucoup d'ados il y a 20 ans

Netflix : plus que quelques jours pour rattraper cette comédie romantique sortie il y a 20 ans et qui a fait fantasmer toute une génération. "Girl Next Door" avec Elisha Cuthbert quittera la plateforme le 9 juin prochain.

Girl Next Door : un film culte des années 2000

Girl Next Door est une comédie romantique sortie en 2004 et réalisée par Luke Greenfield. L'histoire suit Matthew Kidman (Emile Hirsch), un lycéen brillant et aspirant politicien, dont la vie change radicalement lorsqu'il tombe amoureux de sa nouvelle voisine, Danielle, incarnée par Elisha Cuthbert.

Derrière son apparence innocente, Danielle cache un passé tumultueux en tant qu'ancienne actrice pornographique. Cette révélation bouleverse Matthew, qui se retrouve tiraillé entre ses sentiments naissants pour Danielle et les complications que son passé apporte. Matthew doit naviguer à travers des choix difficiles, jonglant entre sa vie scolaire et son amour pour Danielle tout en affrontant les préjugés sociaux.

Si vous avez été adolescent dans les années 2000, ce film vous a forcément marqués tant il a suscité des fantasmes pour toute une génération, avec la prestation d'Elisha Cuthbert, véritable sex-symbol de cette période.

Girl Next Door avec Elisha Cuthbert

Un American Pie avec du cœur

Girl Next Door se distingue par sa manière de traiter des rapports amoureux adolescents, s'inscrivant dans la lignée de comédies du genre telles que American Pie. Mais alors que American Pie et ses suites adoptent souvent une approche plus burlesque et crue des relations sexuelles adolescentes, Girl Next Door choisit d'explorer les relations avec plus de profondeur émotionnelle et de sérieux, notamment à travers les questionnements de Danielle et Matthew, ou la scène touchante de leur premier baiser.

À sa sortie, le film n'a pas connu un grand succès (seulement 30 millions au box-office international), mais a acquis le statut de comédie culte à sa sortie vidéo. Encore aujourd'hui, le long-métrage est plutôt apprécié du public, comme le confirme sa note de 3/5 chez nos confrères d'AlloCiné, où l'on peut notamment lire :

Un exemple de comédie intelligente, qui fait du bien au moral.

Un sublime film très attachant

Le film évite le piège de tomber dans la vulgarité et se veut plutôt dramatique avec une certaine morale