Nouveau sur Netflix : le dernier chapitre (très critiqué) d'une saga horrifique culte

Envie de frissonner devant un film d'horreur ? Netflix vient de mettre en ligne le dernier volet d'une saga horrifique culte : Halloween Ends, avec Jamie Lee Curtis, qui fait suite à Halloween et Halloween Kills. Mais cette conclusion n'a pas plu à tout le monde, loin de là.

Halloween Ends : face à face final entre Michael Myers et Laurie Strode

En 2018, le réalisateur et scénariste David Gordon Green reboote la saga Halloween avec un pari osé : faire une suite directe à l'original de John Carpenter sorti en 1978, qui ignorerait tous les autres films de la franchise. Et la sauce prend : on retrouve Michael Myers plus brutal que jamais, alors qu'il retrouve la trace de Laurie Strode, 40 ans après leur première rencontre sanglante.

Au box-office, c'est un succès, et le film lance alors une nouvelle trilogie. Deux autres films voient le jour en 2021 et 2022, toujours mis en scène par Gordon Green : Halloween Kills, le volet le plus violent de toute la saga, dans lequel Michael massacre tout ce qui bouge, et Halloween Ends, qui a la lourde tâche de clôturer la saga, et surtout d'offrir un vrai point final au combat Michael vs Laurie.

Un dernier film qui a divisé

Le deuxième film, sorti en 2021, n'avait pas connu le même succès au box-office que le premier, et ça ne s'est pas arrangé avec le troisième, qui n'a récolté que 104 millions dans le monde (contre 255 pour le premier).

Du côté des spectateurs non plus, Halloween Ends n'a pas convaincu. En effet, il est l'opus le plus mal noté de la trilogie (que ça soit du côté d'IMDB, que de nos confrères d'AlloCiné).

Il faut dire qu'encore une fois, David Gordon Green a fait un pari osé, en ne mettant plus Michael Myers au premier plan. Ainsi, dans ce troisième volet qui se déroule quatre ans après les événements de Kills, Michael est absent une bonne partie du temps, et l'intrigue s'attache à relater l'ascension d'un autre apprenti tueur, qui croise la route de Myers. Un choix étonnant de la part du réalisateur, et qui a déçu de nombreux fans de la saga Halloween, qui s'attendait à retrouver un Michael bestial et violent, et qui n'ont eu droit qu'à l'ombre de ce dernier.

Même la fin, censée illustrer le point culminant de 44 ans de traumatisme pour Laurie Strode (toujours incarnée par Jamie Lee Curtis) n'a pas convaincu les fans.