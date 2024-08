Netflix : cette excellente saga d'espionnage prend d'assaut le Top 10 France

Oubliez James Bond et Ethan Hunt, les espions les plus cool et les plus stylés sont actuellement sur Netflix ! Et, réalisés par Matthew Vaughn, "Kingsman : Services Secrets" et "Kingsman : Le Cercle d'or" grimpent dans le classement des films les plus regardés en France.

Les espions du roi ont du succès

Quand on pense aux grandes sagas d'action-espionnage au cinéma, James Bond et Mission : Impossible s'imposent comme les deux plus grands titres. Mais depuis 2015, une nouvelle équipe d'agents secrets a pris une place non négligeable dans ce genre : les "Kingsman". En février de cette année-là, on pouvait ainsi découvrir dans les cinémas français Kingsman : Services secrets, adapté du comic créé par Mark Millar et Dave Gibbons et réalisé par Matthew Vaughn, avec Taron Egerton, Colin Firth et Samuel L. Jackson dans les rôles principaux.

Kingsman : Services Secrets ©20th Century Studios

KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique en costumes trois pièces, est à la recherche de sang neuf. Pour recruter leur nouvel agent secret, elle doit faire subir un entrainement de haut vol à de jeunes privilégiés aspirant au job rêvé. L’un d’eux semble être le candidat « imparfaitement idéal » : un jeune homme impertinent de la banlieue londonienne nommé Eggsy (Taron Egerton). Ces super-espions parviendront-ils à contrer la terrible menace que fait peser sur le monde l’esprit torturé du criminel Richmond Valentine (Samuel L. Jackson), génie de la technologie?

Le terrain parfait pour le style de Matthew Vaughn

Le réalisateur britannique reprend pour Kingsman : Services Secrets la recette qui a fait le succès de son Kick-Ass en 2010, en abordant de manière complètement décalée et irrévérencieuse le genre très premier degré de l'espionnage au cinéma. Jouissif, drôle et spectaculaire, nourri avec passion de toute la culture et contre-culture anglaise, ruant dans toutes les conventions, Kingsman est un grand succès critique comme commercial et révèle le jeune Taron Egerton.

Après ce succès, Matthew Vaughn enchaîne avec Kingsman : Le Cercle d'or en 2017. Il emmène alors l'équipe Kingsman s'associer avec ses homologues américains pour de nouvelles aventures réjouissantes. Si la critique est plus partagée, c'est un nouveau succès financier avec plus de 400 millions de dollars encaissés au box-office mondial. Beaucoup plus à l'aise dans cette série de films qu'il ne l'a été pour le récent Argylle, le réalisateur poursuit son oeuvre avec le préquel The King's Man : Première Mission, qui sort en 2021.

Les deux premiers opus, Kingsman : Services Secrets et Kingsman : Le Cercle d'or sont disponibles sur Netflix et occupent à cette heure la 5e et la 6e place du Top 10 Films France.