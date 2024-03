Netflix : ce thriller d'action inédit connaît un succès mondial inattendu

Ajouté au catalogue Netflix le 29 mars 2024, le thriller d'action sud-africain "L'Âme du chasseur" est actuellement le film le plus regardé sur la plateforme dans le monde, et a pris la troisième place du Top Films en France.

La surprise du moment sur Netflix

Parmi les nouveautés ajoutées au catalogue Netflix, ce ne sont pas toujours celles portées par des stars qui se font remarquer. Et ce n'est pas systématiquement les remakes, suites ou adaptations d'oeuvres célèbres qui prennent le dessus sur les oeuvres originales. La preuve en est apportée aujourd'hui par le film L'Âme du chasseur. En effet, ce thriller sud-africain réalisé par Mandla Dube rencontre un grand succès dans le monde. Que personne n'a vu venir.

Ainsi, loin devant par exemple La Demoiselle et le dragon avec Millie Bobby Brown ou encore Le Chat Potté 2, L'Âme du chasseur a pris la 3e place du Top 10 Films en France. Et il occupe la 1ère place du Top dans beaucoup de territoires.

Zuko (Bonko Khoza) - L'Âme du chasseur ©Netflix

Ça parle de quoi ?

L'Âme du chasseur développe son intrigue et son action depuis un principe très connu : un homme en apparence simple et à l'activité banale est contraint de revenir à son ancienne identité. Généralement, celle d'un agent secret, assassin, militaire d'élite... Bref, celle d'un individu très doué pour la bagarre et l'action.

Les services de renseignement traquent sans pitié Zuko Khumalo à travers toute l'Afrique du Sud. Au volant d'une moto volée, il cherche des informations qui pourraient faire tomber le gouvernement. En apparence, Zuko est une proie facile. Il est un homme simple, un mécanicien qui aspire à une vie calme. Mais les renseignements ignorent tout de son passé. Et cela va leur coûter très cher...

C'est avec qui ?

Il est plutôt rare pour une production sud-africaine de dépasser les frontières de son continent, si elle n'est pas associée à une production américaine ou à un nom prestigieux devant ou derrière la caméra. Des films comme District 9, Invictus, ou encore Mandela : Un long chemin vers la liberté sont par exemple des coproductions internationales, avec des grands noms.

L'Âme du chasseur réussit alors le tour de force d'intéresser les abonnés Netflix du monde entier avec un casting principal largement méconnu : Bonko Khoza dans le rôle principal de Zuko, Masa Mbangeni dans le rôle de sa petite amie, Connie Ferguson en directrice de la PIA (Presidential Intelligence Agency) et Tim Theron en agent spécial de cette organisation.