Ce film fantastique Netflix va entrer dans le Top 10 des plus vus de l'histoire de la plateforme

Arrivé sur Netflix il y a cinq semaines, le film fantastique "La Demoiselle et le Dragon" porté par Millie Bobby Brown a su conquérir le public et s'apprête à rentrer dans le Top 10 All Time des plus gros succès de la plateforme.

La Demoiselle et le Dragon : un autre succès Netflix pour Millie Bobby Brown

On ne présente plus Millie Bobby Brown. Pure star Netflix, elle a connu une immense notoriété mondiale en décrochant le rôle d'Eleven dans la série Stranger Things. Elle a ensuite été la vedette des deux films consacrés à Enola Holmes, qui ont également connu un beau succès sur la plateforme. Dernièrement, c'est avec un nouveau long-métrage dont elle est l'héroïne, La Demoiselle et le Dragon, que la jeune comédienne et productrice a une nouvelle fois obtenu l'adhésion du public.

Dans ce film fantastique adapté du roman Damsel de l'auteure Evelyn Skye, Millie Bobby Brown incarne Elodie, une jeune princesse d'un royaume qui se meurt, frappé par la famine de son peuple. Pour sauver son royaume, le roi et père d'Elodie, accepte la proposition du royaume voisin richissime, Aurea, de marier sa fille au prince Henry.

Mais après des premiers jours idylliques, Elodie est sacrifiée par la famille royale d'Aurea, et donnée en pâture à un dragon affamé de la montagne voisine pour perpétuer une tradition qui offre la paix et la prospérité à Aurea. Dotée d'une force de caractère à toute épreuve, et d'un mental de guerrière, Elodie va devoir lutter pour survivre, face à cette bête qui ne lui laisse aucune chance.

Bientôt dans le Top 10 des plus gros succès Netflix

Dès son arrivée sur Netflix, La Demoiselle et le Dragon s'est imposé dans le Top des films les plus visionnés de la plateforme dans de nombreux pays, dont la France. En cinq semaines, le film totalise 121 millions de vues à travers le monde, ce qui signifie qu'il ne lui manque plus que 15 millions de vues pour dépasser Extraction, le dixième film le plus visionné de tous les temps sur Netflix avec 135,7 millions de vues, et ainsi intégrer le Top 10, toujours dominé par l'indéboulonnable Red Notice, et ses 231 millions de vues.

À l'heure actuelle, le classement est le suivant :