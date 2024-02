Netflix : la suite de cet immense succès de 2020 sortira cette année

En 2020, le thriller dystopique "La Plateforme" avait déchaîné les passions sur Netflix. Bonne nouvelle : la suite sortira en 2024. Voici tout ce que l'on sait sur ce nouveau chapitre très attendu qui se déroulera une nouvelle fois dans "la fosse".

La Plateforme : un gros carton Netflix

Sorti sur Netflix en plein pendant le confinement en mars 2020, le thriller dystopique La Plateforme avait déchaîné les passions. Réalisé par Galder Gaztelu-Urrutia, il se déroule dans une prison de type tour appelée "la fosse", où les incarcérés (deux par "cellule") sont logés sur différents niveaux.

Au centre de chaque niveau se trouve une plateforme qui descend chaque jour, portant de la nourriture. Ceux qui sont sur les niveaux supérieurs mangent à leur faim, tandis que ceux plus bas reçoivent de moins en moins, voire rien du tout, provoquant désespoir et violence. Tous les mois, les niveaux sont réattribués de façon aléatoire.

Le protagoniste, Goreng, se réveille à un niveau différent chaque mois, ce qui lui permet de découvrir les horreurs et les inégalités qui règnent dans "la fosse". Il tente tout pour enrayer ce système bien huilé. Le film est évidemment une métaphore de la société et de la distribution inégale des richesses.

La Plateforme a été un immense succès au moment de sa mise en ligne à travers le monde. En seulement quatre semaines, il avait dépassé les 50 millions de visionnages, devenant ainsi l'un des films Netflix les plus regardés de l'histoire, et le troisième film en langue non-anglaise le plus visionné. Il était premier en 2020, mais a depuis été dépassé par Troll et Nowhere.

Une suite très attendue

La Plateforme 2 a été officialisé par Netflix en mai 2023, qui avait également dévoilé les premières photos de cette suite toujours mise en scène par Galder Gaztelu-Urrutia. On y découvrait deux nouveaux détenus, toujours emprisonnés au sein de cette tour construite autour de "la fosse".

Mais depuis mai dernier, Netflix n'avait pas communiqué sur le film, et aucune date de sortie n'avait été dévoilée. Une bonne nouvelle est arrivée avec le communiqué de presse de la marque au logo rouge annonçant les nouveaux films attendus en 2024 puisque La Plateforme 2 y figure bien. Il sortira donc cette année, même si nous ignorons encore la date précise de mise en ligne.

Concernant l'intrigue de cette suite, une simple phrase d'accroche a été dévoilée :

Pensez-vous qu’on puisse faire régner l’ordre dans l’enfer de la Plateforme ? Et si c’est le cas, qui peut s’en charger ?

Le film pourrait ainsi s'attacher à raconter qui est à la tête de cette prison et comment les gardiens y font régner l'ordre.