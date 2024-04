Netflix : dernière chance pour voir cette adaptation d'un chef-d'oeuvre avec Pierre Niney

Dans "La Promesse de l'aube", deuxième adaptation pour le cinéma du grand roman de Romain Gary, Pierre Niney et Charlotte Gainsbourg donnent vie à une formidable histoire d'amour maternel. À (re)découvrir en urgence avant son départ de Netflix, le 19 avril 2024.

Pierre Niney en héros de littérature

Le temps dira si le scénariste et réalisateur Éric Barbier a bien fait, en 2017, de porter à l'écran l'immense roman de Romain Gary La Promesse de l'aube. Dans le film du même nom, Éric Barbier dirige un casting très solide composé notamment de Pierre Niney et Charlotte Gainsbourg dans les rôles principaux. L'acteur est Roman Kacew, jeune homme promis selon Nina, sa mère autoritaire mais aimante incarnée par Charlotte Gainsbourg, à un destin prodigieux.

Parti à la guerre où il est devenu un héros, aspirant écrivain, il entretient une relation épistolaire intense avec sa mère, qui lui envoie deux lettres par semaine. Mais lorsqu'enfin Roman rentre en France, tout heureux de sa première publication et impatient de l'annoncer à sa mère, il va découvrir une déchirante réalité...

La Promesse de l'aube ©Pathé

D'inspiration autobiographique, La Promesse de l'aube est un des plus grands romans de Romain Gary, auteur notamment célèbre pour avoir gagné deux fois le Prix Goncourt, une première fois sous son vrai nom pour Les Racines du ciel et la deuxième fois sous le pseudonyme d'Émile Ajar pour La Vie devant soi. Écrivain, mais aussi pilote dans l'armée de l'air, résistant, diplomate et cinéaste, Romain Gary s'est ainsi inspiré de ses mille vies et de sa relation avec sa mère, Mina Owczyńska, pour écrire La Promesse de l'aube, qu'il conçoit comme un livre sur l'amour maternel et un hommage à sa mère, décédée en 1941.

Un film au succès timide

Ambitieux dans sa mise en scène, avec un casting secondaire comptant entre autres Didier Bourdon, Jean-Pierre Darroussin, Catherine McCormack et Finnegan Oldfield, La Promesse de l'aube passe la barre du million de spectateurs en France mais ne profite pas vraiment de la popularité exceptionnelle du roman de Romain Gary. C'est même un phénomène particulier qu'on observe, puisque le film ne convertit pas tant de lecteurs en spectateurs que l'inverse. En effet, comme le relevait Livres Hebdo en janvier 2018, les ventes du livre ont connu un bond suite à la sortie du film d'Éric Barbier.

De quoi contredire la critique des Inrockuptibles, qui écrivait au moment de sa sortie que le film La Promesse de l'aube était : "indigeste et fortement déconseillé aux lecteurs de Gary. Quant aux autres, au vu de cette incroyable macédoine, ils risquent d’être découragés à jamais d’aborder sa prose."

Il reste quelques jours pour se faire son propre avis sur Netflix, puisque La Promesse de l'aube y est encore disponible jusqu'au 19 avril 2024.