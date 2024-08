Netflix : sorti il y a 30 ans, ce film sanglant aux 5 César avait traumatisé toute une génération de spectateurs

Trente ans après sa sortie au cinéma, "La Reine Margot" de Patrice Chéreau est disponible sur Netflix. Le film a été un grand succès public, et une des performances les plus célèbres d'Isabelle Adjani. Sa représentation du massacre de la Saint-Barthélémy avait marqué au fer rouge toute une génération de spectateurs.

Netflix : revoyons La Reine Margot

Récemment ajouté au catalogue, La Reine Margot avec Isabelle Adjani est un incontournable du cinéma français, et il est à rattraper de toute urgence sur Netflix France.

Mis en scène par Patrice Chéreau, le film sorti en 1994 s'inspire du roman éponyme d'Alexandre Dumas et se déroule en France durant les Guerres de religion du XVIe siècle. Le film dépeint les intrigues politiques et les tragédies humaines autour de la figure centrale de Marguerite de Valois, dite Margot.

Le long-métrage s'inspire de la véritable histoire de Marguerite de Valois, fille du roi Henri II de France et de Catherine de Médicis. Marguerite est mariée contre son gré à Henri de Navarre (futur Henri IV) dans une tentative de réconciliation entre catholiques et protestants. Le mariage, célébré en 1572, précède de peu le massacre de la Saint-Barthélemy, une attaque sanglante contre les protestants à Paris.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Au cours de cette nuit sanglante, un jeune protestant nommé La Môle (incarné par Vincent Perez), grièvement blessé, trouve refuge chez Margot. Malgré le danger, cette dernière décide de le cacher et de le soigner, et se met à ressentir pour lui des sentiments amoureux. Cet événement marque un tournant pour elle, alors qu'elle s'oppose à sa famille, qui a orchestré le massacre.

Pour la première fois, elle choisit de se tenir du côté des opprimés, s'éloignant de ses origines royales et des actes de barbarie qui les définissent. Margot refuse de revenir dans le camp des bourreaux, embrassant un chemin guidé par l'amour et la compassion.

Des scènes sanglantes qui ont marqué les spectateurs

Le massacre de la Saint-Barthélemy est un événement tragique survenu dans la nuit du 23 au 24 août 1572, à Paris, et qui s'est étendu dans plusieurs villes de France dans les jours suivants. Ce massacre a vu l'assassinat de milliers de protestants huguenots par les catholiques, dans un contexte de tensions religieuses exacerbées (même si dans le film, une mort a fait beaucoup débat chez les historiens).

Initialement, le mariage de Marguerite de Valois, une catholique, avec Henri de Navarre, un leader protestant, devait symboliser une tentative de réconciliation entre les deux factions religieuses. Cependant, peu après ce mariage, la violence a éclaté, semble-t-il encouragée par des membres de la cour royale, notamment Catherine de Médicis, qui craignait l'influence croissante des protestants.

Ce massacre est considéré comme l'un des épisodes les plus sanglants des guerres de religion en France, entraînant une rupture durable entre catholiques et protestants, et marquant un point de non-retour dans les relations interreligieuses de l'époque. La brutalité et l'ampleur des violences ont eu des répercussions politiques et sociales profondes en France.

Isabelle Adjani a reçu plusieurs distinctions pour sa performance dans La Reine Margot. Elle a remporté le Prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes 1994, partageant cet honneur avec Virna Lisi (qui incarne Catherine de Médicis). Le film a également été récompensé par le César de la meilleure actrice pour Adjani, et en a remporté cinq autres, dont celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Virna Lisi et de la meilleure photographie.

Le massacre de la Saint-Barthélémy est dépeint avec une violence graphique rare, et il est impossible d'oublier le regard terrifié de Margot lorsqu'elle voit quelqu'un se faire égorger devant elle. Sa robe immaculée, vite tachée de sang, reste une image inoubliable de ce film.