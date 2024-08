Netflix : dernière chance pour voir cette immense comédie culte et succès de 2001

Le plus grand succès d'Éric et Ramzy au cinéma, "La Tour Montparnasse infernale", quitte bientôt Netflix. Une comédie déjantée et hilarante devenue culte, à (re)voir donc de toute urgence !

Le sommet d'Éric et Ramzy

Lorsque le duo star du petit écran Éric et Ramzy passe pour la première fois au grand écran en 2001, rien ne garantit que leur humour régressif fonctionnera aussi bien que dans leur série H. D'autant plus que le réalisateur de La Tour Montparnasse infernale n'est autre que Charles Nemes, réalisateur de 18 épisodes de H. À ce moment, il travaille pour la télévision et n'a plus réalisé de films depuis 1992 et Le Tableau d'honneur. Mystère donc, sur ce que réserve a priori La Tour Montparnasse infernale.

Un soir, suspendus au 52ème étage de la Tour Montparnasse, Éric et Ramzy, deux laveurs de carreaux, ont pris du retard dans leur travail. Pendant ce temps, la jolie Stéphanie attend son oncle, le puissant PDG du Groupe Lanceval et ses fils pour un conseil d'administration nocturne qui va se révéler bien mouvementé. En effet, un commando surentraîné investit l'immeuble, contrôle tous les accès et prend la famille Lanceval en otage...

Grâce au talent d'Éric Judor et Ramzy Bedia, soutenus par un casting secondaire performant avec notamment Marina Foïs et Serge Riaboukine, cette comédie bourrée de références réussit son pari d'associer la débilité profonde de l'humour du duo à une histoire rocambolesque de braquage bourrée de références.

Parodie à la fois de La Tour infernale et de Piège de cristal, Éric et Ramzy font aussi des clins d'oeil à Matrix, au cinéma de Bruce Lee et à celui des Monty Python. Déstabilisés par l'absurdité de leur comportement, les braqueurs et preneurs d'otages s'agacent autant que le public se laisse surprendre et convaincre par chaque nouvelle séquence.

Un beau succès au box-office

Alors que personne ne les attendait ce niveau, Éric et Ramzy réussissent leur pari et c'est plus de 2 millions de spectateurs français qui se rendent en salle pour le découvrir. L'inventivité des situations et les dialogues ravageurs qu'ils ont co-écrit avec Kader Aoun et Xavier Matthieu font mouche.

La Tour Montparnasse infernale ©UGC

La presse se montre assez convaincue par La Tour Montparnasse infernale, Télérama accordant par exemple 3/5 au film et le jugeant "souvent plaisant, et assez sympathique : au lieu de chercher à devenir de grands acteurs comiques qu'on prendra au sérieux, Eric et Ramzy s'amusent avec leur film comme des gamins qui cassent leurs jouets". D'une manière générale, les critiques s'accordent sur l'aspect "navrant" de la comédie, mais moins sur la distance et le second degré du duo d'humoristes avec lesquels ils jouent de cet aspect.

Les années passant, La Tour Montparnasse infernale est devenu un film culte. Il est à (re)voir sur Netflix avant son départ du catalogue le 14 août 2024.