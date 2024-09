Netflix lance une nouvelle option sans publicité pour moins de 6 euros par mois

Netflix a dévoilé une nouvelle offre permettant aux abonnés à l’offre Standard avec publicité d’ajouter un utilisateur externe au foyer pour 4,99 € par mois. Cet utilisateur peut également choisir un profil sans publicité moyennant 5,99 € par mois, offrant ainsi une alternative plus économique au forfait complet à 13,49 €. On vous explique tout.

Netflix : une nouvelle offre sans publicité à moins de 6 euros par mois intrigue

Alors que le programme du mois d'octobre vient de tomber, Netflix continue de peaufiner ses offres pour séduire un public toujours plus large. Le géant du streaming vient d’annoncer une nouvelle option permettant aux abonnés de partager leur compte à un tarif avantageux, tout en offrant une alternative sans publicité. Une stratégie qui s’inscrit dans la volonté de la plateforme de maximiser son nombre d’abonnés et de répondre aux besoins de ceux qui souhaitent partager leur compte avec des utilisateurs externes au foyer.

Jusqu’à présent, l’offre Standard avec publicité de Netflix, qui coûte 5,99 euros par mois, ne permettait pas d’ajouter d’utilisateurs supplémentaires en dehors du foyer du titulaire principal du compte. Comme le révélait BFM Tech ce mardi 24 septembre, Netflix a officiellement annoncé qu’il sera désormais possible d'ajouter des utilisateurs externes, moyennant une option payante à 4,99 euros par mois. Cette fonctionnalité vise particulièrement les utilisateurs qui souhaitent partager leur abonnement avec des amis ou des membres de leur famille vivant à un autre endroit, sans avoir à souscrire un abonnement complet pour chaque utilisateur.

L’innovation la plus notable dans cette nouvelle offre réside dans la possibilité pour l’utilisateur supplémentaire de bénéficier d’un profil sans publicité, pour seulement 5,99 euros par mois. Cet utilisateur peut donc profiter d’un accès à Netflix sans être interrompu par des annonces, un avantage majeur comparé au forfait Standard avec publicité, qui reste moins cher, mais inclut des coupures publicitaires.

Ainsi, pour un prix légèrement supérieur d’un euro, Netflix propose à l’utilisateur supplémentaire de visionner ses films et séries en toute tranquillité, sans réclame. Ce choix permettra à certains de bénéficier d’un Netflix premium à moindre coût, tout en conservant l’économie d’un abonnement partagé. Le principal abonné, quant à lui, restera soumis à la publicité s’il conserve l’offre Standard avec pub.

Cette option va peu à peu être développée dans plusieurs pays, dont la France.

Un positionnement stratégique pour convaincre de nouveaux abonnés

Cette nouvelle formule est un pas en avant dans la stratégie de Netflix pour séduire les utilisateurs réticents à l’idée de payer pour un abonnement complet, ou encore ceux déçus par la suppression de l’offre “Essentiel”, qui permettait à un utilisateur unique d’accéder à Netflix sans publicité pour un prix inférieur à celui des offres standards actuelles. En lançant cette option, la plateforme cherche à convaincre un public plus large et à rendre l’abonnement plus flexible pour ceux qui souhaitent partager les coûts avec d’autres personnes.

À ce jour, Netflix a déjà franchi le cap des 270 millions d’abonnés dans le monde, mais la concurrence toujours plus féroce des autres plateformes de streaming telles que Disney+, Amazon Prime Video et HBO Max incite le service à revoir et diversifier ses offres pour maintenir sa position de leader sur le marché.

L’annonce de cette nouvelle fonctionnalité intervient dans un contexte où le partage de comptes reste une question sensible pour Netflix. Ces dernières années, la plateforme a intensifié ses efforts pour limiter le partage gratuit de comptes entre utilisateurs non domiciliés dans le même foyer, en introduisant diverses mesures pour encourager les abonnements payants. L’ajout de cette option, moyennant un supplément modéré, permet donc à la plateforme de répondre à ces pratiques tout en proposant une alternative légale et abordable.

En effet, si de nombreux utilisateurs partagent leurs identifiants avec des personnes extérieures à leur foyer, Netflix a récemment commencé à déployer des contrôles plus stricts dans plusieurs régions pour vérifier l’adresse IP des utilisateurs et encourager la souscription de profils payants pour les utilisateurs additionnels.