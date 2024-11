Netflix : le film français le plus vu dans le monde va avoir une suite

Avec plus de 100 millions de vues, l'énorme succès français "Sous la Seine" sur Netflix va avoir une suite : découvrez les premières informations de "Sous la Seine 2".

Sous la Seine : le gros hit français de Netflix

Cette année, personne n'a pu passer à côté du phénomène Sous la Seine. En effet, le film Netflix signé Xavier Gens a battu tous les records à travers le monde.

Le film plonge les spectateurs dans une course contre-la-montre haletante. Alors qu'une épreuve de triathlon est prévue dans la Seine pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, un requin géant sème la terreur dans le fleuve. Sophia, une scientifique brillante interprétée par Bérénice Bejo, s'allie à Mika (Léa Léviant), une activiste écologiste, et à Adil (Nassim Lyes), commandant de la police fluviale, pour empêcher une catastrophe en plein cœur de la capitale française.

Depuis sa sortie le 5 juin dernier sur la plateforme au logo rouge, le film est devenu le long-métrage français le plus visionné de tous les temps sur Netflix. Et le deuxième film en langue non-anglaise le plus visionné de tous les temps, juste derrière Troll.

L'énorme succès de "Sous la Seine" dans le monde

Sous la Seine 2 officialisé par Netflix

Après un tel succès et une fin ouverte, il ne faisait pas de doute que Sous la Seine 2 allait bientôt voir le jour. Et l'officialisation est enfin arrivée ! Selon Variety, Netflix a donné son feu vert pour un deuxième film, toujours mis en scène par Xavier Gens.

Bérénice Bejo reprendra son rôle de scientifique, tandis que Nassim Lyes sera de retour dans la peau du commandant de la police fluviale. Pour rappel, dans la scène de fin de Sous la Seine, tous les deux se retrouvaient dans un Paris immergé et entouré de requins.

Dans une récente interview donnée à La Tribune, Bérénice Bejo avait confié que le tournage de Sous la Seine 2 pourrait débuter en septembre 2025. Mais d'après les informations de Variety, le film n'en serait qu'à ses débuts, et le tournage ne devrait pas avoir lieu avant 2026.