Netflix : le film La Plateforme 3 est-il déjà prévu ?

Alors que "La Plateforme 2" connaît un succès similaire au premier film sur Netflix, qu'en est-il de "La Plateforme 3" ? Le réalisateur a donné quelques éléments de réponse. Attention cet article contient des SPOILERS sur la fin du deuxième film !

La Plateforme 2 retourne le cerveau des abonnés sur Netflix

Après l'immense succès du film La Plateforme en 2020, Netflix a rapidement donné son feu vert pour sa suite. Et après quatre ans d'attente, les abonnés sont enfin revenus dans l'enfer de cette prison très spéciale avec La Plateforme 2. En ligne depuis moins d'une semaine, le succès a, une nouvelle fois, été au rendez-vous. Le film est en effet numéro 1 dans le monde sur Netflix.

Le long-métrage a conservé les éléments essentiels qui ont fait le succès du premier volet, tout en développant de nouvelles thématiques, notamment autour du totalitarisme et de la manipulation sociale. Le réalisateur Galder Gaztelu-Urrutia a su capitaliser sur l'univers dense de La Plateforme, en élargissant le champ des possibles et en laissant la porte ouverte à de nombreuses interrogations. Mais aussi à un troisième film.

La Plateforme 3 : que dit le réalisateur ?

À la fin de La Plateforme 2, de nombreuses questions restent en suspens, en particulier sur l'origine et le but ultime de cette sinistre structure verticale. Le twist final, révélant que La Plateforme 2 est en réalité un préquel au premier film, a non seulement surpris les spectateurs, mais a également renforcé l’envie d’en savoir davantage sur l’univers de la Fosse.

En effet, si La Plateforme 2 dévoile certains aspects du système en place, il ne répond pas aux questions fondamentales sur la création de la plateforme : qui en est responsable et dans quel but exact cette structure a-t-elle été mise en place ?

Dans une interview récente de Galder Gaztelu-Urrutia donnée à nos confrères d'AlloCiné, l’idée d’un troisième volet est loin d’être exclue.

Le réalisateur a confié que, bien que la décision finale ne dépende pas uniquement de lui, il est ouvert à l’idée de continuer l’histoire si l'intérêt du public se manifeste. Il a même mentionné que lui et les scénaristes ont déjà des idées pour un potentiel La Plateforme 3.

Ce troisième film pourrait enfin offrir des réponses aux mystères entourant la Fosse, notamment en expliquant qui a conçu cet étrange système et pourquoi. Gaztelu-Urrutia a ajouté que ce nouveau film pourrait également continuer à engager le public dans un débat social, en reflétant les préoccupations contemporaines sur l’injustice et les inégalités.

Étant donné que le troisième film dépend du succès du deuxième, on peut d'ores et déjà estimer que le contrat est rempli. Il n'y a donc plus qu'à patienter pour l'annonce officielle de Netflix.