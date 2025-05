Netflix : le final tant attendu de cette saga d’action française est arrivé

La conclusion du phénomène "Balle perdue" était attendue par de nombreux abonnés Netflix. Or, l’attente est terminée, puisque la plateforme de streaming a mis en ligne le troisième et dernier opus de la franchise. Attention car cet article contient des spoilers sur le deuxième film !

Balle perdue 3 vient conclure la saga d’action

Sorti il y a désormais cinq ans, Balle perdue a lancé la franchise phare du cinéma d’action français des années 2020. Alban Lenoir y incarne Lino, un génie de la mécanique qui est un jour emprisonné pour un cambriolage. Un policier, Charas, vient toutefois le chercher en prison afin de lui proposer de travailler pour lui. Mais bientôt, Lino se fait accuser de meurtre. Le mécanicien ne voit qu’une option pour prouver qu’il n’en est pas l’auteur : retrouver la balle du crime. Or, celle-ci est logée dans une voiture disparue.

Véritable carton dans le monde parmi les abonnés Netflix, Balle perdue a été suivi d’un second film sorti en 2022. Dans celui-ci, Lino, devenu policier, travaillait avec Julia afin de traquer les responsables du meurtre de son frère. Le long-métrage nous offrait des courses-poursuites encore plus spectaculaires. Et ce mercredi 7 mai, Netflix a mis en ligne le troisième et dernier opus de la franchise, qui fait encore monter d’un cran l’intensité des cascades.

Des scènes plus spectaculaires que jamais

L’intrigue de Balle perdue 3 reprend lorsque Lino sort de prison. Loin d’avoir laissé derrière lui son idée de venger la mort de Charas, il est bien décidé à retrouver Areski. Pour cela, il retrouve Julia afin qu’ils travaillent ensemble pour le trouver. Mais le duo compte également faire tomber une figure majeure : le commandant Resz.

Comme évoqué plus haut, Balle perdue 3 nous offre une conclusion fracassante. Il s'impose comme le film le plus spectaculaire de la saga. Les courses-poursuites sont plus folles que jamais, avec notamment une scène marquante impliquant un hélicoptère. On peut également citer un affrontement dans un tram entre Lino, Areski et Yuri Batista, qui devrait ravir les fans.

Un film une nouvelle fois signé Guillaume Pierret

Balle perdue 3 a de nouveau été réalisé par Guillaume Pierret, qui en a aussi écrit le scénario, cette fois avec Caryl Ferey. On y retrouve Alban Lenoir dans le rôle de Lino, Stéfi Celma dans celui de Julia, Nicolas Duvauchelle dans celui d’Areski et Anne Serra dans celui de Stella. Nouveau au sein de la franchise, Gérard Lanvin y incarne pour sa part Resz.

On peut spéculer sans grand risque que Balle perdue 3 va devenir très rapidement le film le plus vu du moment sur Netflix. La question est de savoir combien de temps il restera tout en haut de ce classement.