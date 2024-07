Netflix : à peine ajoutée, cette comédie d'action explosive est déjà Top 1

Eddie Murphy est de retour dans son rôle culte dans " Le Flic de Beverly Hills : Axel F." sur Netflix, 30 ans après le troisième opus de la célèbre saga. Et le succès de cette comédie d'action sur la plateforme est immédiat !

Le retour d'un flic à la popularité mondiale

Il nous avait manqué. 30 ans après Le Flic de Beverly Hills 3, Eddie Murphy est de retour sur Netflix avec le quatrième opus de cette saga culte : Le Flic de Beverly Hills : Axel F.. Très attendu, les nouvelles aventures d'Axel Foley, flic iconique du cinéma des années 80, se font donc sur Netflix dans un tout nouveau film réalisé par Mark Molloy. Pour celui-ci, réalisateur australien très réputé pour ses réalisations publicitaires, il s'agit de sa toute première réalisation d'un long-métrage de fiction.

Alors que la fille d'Axel (Eddie Murphy), Jane (Taylour Page), défend en tant qu'avocate un jeune délinquant impliqué dans une affaire de meurtre, Billy Rosewood qui enquêtait sur cette affaire disparaît. Installé à Detroit, Axel Foley retourne donc à Beverly Hills pour retrouver son ami et résoudre cette affaire avec l'aide de Jane, ainsi que de l'ex-petit ami de celle-ci, l'inspecteur Bobby Abbott (Joseph Gordon-Levitt).

Un succès immédiat

Avec son casting composé des anciens de la franchise Judge Reinhold, John Ashton, Paul Reiser et Bronson Pinchot, et les nouveaux venus comme notamment Joseph Gordon-Levitt, Taylour Paige et Kevin Bacon, Le Flic de Beverly Hills : Axel F. apparaît avoir réussi son pari d'équilibriste entre nostalgie des précédents opus (surtout les deux premiers) et nouveauté.

Un choc de générations dont le film s'amuse ouvertement, notamment lors de la rencontre entre Axel Foley et Bobby Abbott, avec ce nouveau personnage qui refait l'historique des exploits du fameux flic et commente ceux de 1994 en déclarant : "C'est pas glorieux". Une référence directe à Le Flic de Beverly Hills 3, considéré à l'unanimité et de très loin comme le plus mauvais opus de la saga initiée en 1984.

Le Flic de Beverly Hills : Axel F. ©Netflix

De l'humour donc et de l'ironie, couplés à un spectacle explosif composé de généreuses fusillades et courses-poursuites. Une recette qui semble fonctionner, puisque le film s'est immédiatement hissé au sommet du Top 10 Films en France. Une performance remarquable dans la mesure où Les Dessous de la famille avec Zac Efron et Nicole Kidman s'était solidement porté à cette place, et est encore N°1 dans le monde. Une place que la comédie d'action avec Eddie Murphy devrait aussi rapidement lui prendre...