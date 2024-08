Netflix : derniers jours pour voir cet excellent double biopic sportif

En 2019, Christian Bale et Matt Damon incarnent deux grandes figures du sport automobile, Ken Miles et Carroll Shelby, qui ont permis la victoire historique de Ford aux 24 Heures du Mans en 1966. Intitulé "Le Mans 66", cet excellent film de James Mangold est à revoir sur Netflix avant son prochain départ de la plateforme.

Le meilleur film contemporain de course automobile

Ce qui fait la force du grand cinéma, c'est sa capacité à emmener les spectateurs là où ils ne s'y attendent pas. Et faire quelque chose qu'on ne pourrait pas faire autrement. Ainsi, lorsque James Mangold s'attache en 2019 à raconter la victoire historique de Ford aux 24 Heures du Mans en 1966 contre Ferrari, et son triplé sur la ligne d'arrivée, à quoi s'attendre ? À l'histoire d'une course spectaculaire ? Aux coulisses de la stratégie du constructeur américain pour mettre un terme à l'hégémonie de l'italien Ferrari ? On trouve alors ces deux aspects de l'histoire, mais surtout le récit de l'amitié et de la détermination de deux hommes : Carroll Shelby, designer automobile et dirigeant d'écurie sportive, et Ken Miles, pilote automobile aussi performant que tête brûlée. C'est ainsi, avant tout, leur histoire que raconte Le Mans 66.

Le Mans 66 ©Disney

Ansi, pour ce film, James Mangold recrute au casting deux stars, habituées des lead roles, Matt Damon (Carroll Shelby) et Christian Bale (Ken Miles). Déjà, leurs personnalités et images respectives sont mises à contribution. Matt Damon, l'acteur américain à l'allure innocente voire naïve, fait équipe avec le britannique Christian Bale, connu pour ses transformations radicales et l'ambiguïté de son "héroïsme". Deux profils dissemblables et donc parfaits pour incarner ce duo ingénieur-pilote très efficace malgré leur ancienne rivalité sur les circuits et leurs philosophies de vies différentes.

La psychologie de ces deux personnalités intéressent James Mangold, mais autant que la mise en scène spectaculaire et immersive des courses qui animent Le Mans 66. Réalisées avec le plus d'effets pratiques possibles et montées avec brio, le spectateur se retrouve installé dans le cockpit de la fameuse Ford GT40, que Carroll Shelby et Ken Miles ont développé ensemble pour enfin gagner la prestigieuse course d'endurance des 24 Heures du Mans.

Un succès critique et commercial

À sa sortie, Le Mans 66 est très chaleureusement accueilli par la critique. Su Rotten Tomatoes, il obtient 92% au Tomatometer et 98% au Popcornmeter (nouvelle note des spectateurs). Au box-office mondial, il encaisse plus de 225,5 millions de dollars de recettes, contre un budget de production frôlant les 100 millions de dollars.

Il est par la suite récompensé aux BAFTA 2020 où il obtient le BAFTA du Meilleur montage. Il obtient aussi deux Oscars cette même année, celui du Meilleur montage et celui du Meilleur montage de son. Le Mans 66 est aussi nommé à l'Oscar du Meilleur film et à l'Oscar du Meilleur mixage de son.

Christian Bale, qui livre une nouvelle performance mémorable, obtient sa 5e nomination au Golden Globe du Meilleur acteur. Une récompense qu'il a déjà obtenu deux fois, en 2011 pour Fighter et en 2019 pour Vice. La preuve qu'il est un acteur d'une fiabilité remarquable, et surtout qu'il a la capacité d'être à son meilleur niveau même accompagné d'un autre lead role, occupant totalement l'image tout en laissant son partenaire s'y épanouir aussi.

Le Mans 66 quittera Netflix le 14 septembre 2024, il est donc à (re)voir de toute urgence. Foncez !