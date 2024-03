Top 5 Netflix : ce film aux 2 Oscars avec Matt Damon et Christian Bale est à rattraper de toute urgence

En 2019, James Mangold s'empare pour "Le Mans 66" d'une célèbre histoire américaine : la victoire de Ford aux 24 Heures du Mans en 1966. Avec Christian Bale et Matt Damon dans les rôles principaux, le film vient d'arriver sur Netflix et grimpe à très grande vitesse dans le Top 10 Films.

Matt Damon et Christian Bale à fond la caisse

Avant que les deux stars d'Hollywood Matt Damon et Christian Bale ne partagent l'affiche du très largement dispensable Thor : Love and Thunder, ils ont formé un duo inédit dans un film autrement plus réussi et grand succès critique : Le Mans 66. Sorti en 2019, ce film réalisé par James Mangold raconte l'histoire vraie - avec quelques libertés - de l'affrontement entre Ford et Ferrari dans les années 60, et plus particulièrement lors de la victoire historique de Ford aux 24 Heures du Mans en 1966.

Portant exclusivement sa caméra du côté de Ford, James Mangold filme ainsi l'histoire de l'ingénieur Carroll Shelby (Matt Damon) et du pilote Ken Miles (Christian Bale). Ensemble, ils développent la Ford GT 40 pour l'entreprise Ford, alors en proie à des problèmes financiers et à un déficit d'image.

Succès (notre critique ici) lors de sa sortie dans les salles, Le Mans 66 a été ajouté au catalogue Netflix le 15 mars 2024. Bien logiquement, ce film qui pioche avec brio à la fois dans les codes du biopic, du film d'action et du drame, s'est installé très vite dans le Top 5 des films Netflix. La mise en scène des séquences de course est impressionnante, James Mangold ayant fait le choix de transmettre la sensation de vitesse et d'effort mécanique comme humain aussi bien avec des plans extérieurs qu'intérieurs, favorisant l'immersion du spectateur en utilisant le moins d'effets spéciaux possibles.

Deux Oscars et une nomination aux Golden Globes pour Christian Bale

Célébré par la critique - Le Mans 66 affiche un Tomatometer à 92% et une note de 3,8 sur Allociné, le film de James Mangold est salué aux Oscars 2020 par quatre nominations. Il y remporte deux Oscars : Meilleur montage et Meilleur montage de son. Côté interprétation, c'est Christian Bale qui tire son épingle du jeu avec son incarnation intense et émouvante du pilote Ken Miles. Pour ce rôle, il est nommé au Golden Globe du Meilleur acteur dans un film dramatique. Il s'agit de sa cinquième nomination à un Golden Globe - il a remporté celui du Meilleur acteur dans un second rôle en 2011 pour The Fighter et celui du Meilleur acteur pour Vice en 2019.

Ken Miles (Christian Bale) - Le Mans 66 ©20th Century Fox

Si Christian Bale tient le rôle le plus intéressant et assure la plus belle performance dans Le Mans 66, Matt Damon n'est pas en reste dans la peau de Carroll Shelby, ancien rival devenu ami proche de Ken Miles. Ils forment ainsi ensemble un duo parfaitement complémentaire et idéal pour raconter cette histoire. Mais à l'origine, le duo d'acteurs devait être bien différent. En effet, le projet Le Mans 66 avait été lancé dès 2013, avec Tom Cruise et Brad Pitt pressentis dans les rôles principaux. À l'époque, c'était Joseph Kosinski qui était attendu à la réalisation.