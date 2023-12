Nouveau sur Netflix : un thriller qui va faire bouillir le cerveau des abonnés

Envie de passer un bon week-end ? Netflix vient de mettre en ligne un thriller très attendu qui devrait faire beaucoup parler les abonnés qui vont élaborer beaucoup de théories. On vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur "Le Monde après nous" avec Julia Roberts.

Le Monde après nous est dispo sur Netflix

Les thrillers qui jouent avec notre esprit ont toujours la cote sur Netflix. Ces films, pleins d'énigmes et de mystères, captivent les spectateurs qui adorent se lancer dans la résolution des intrigues. Chaque nouveau titre de ce genre devient un sujet de conversation, où les fans aiment partager leurs théories et leurs découvertes. Aujourd'hui, Netflix sort un nouveau thriller qui promet de suivre cette tendance et de captiver ses abonnés avec une histoire qui promet de les tenir en haleine : Le Monde après nous.

Il faut dire que le film a de très solides arguments pour devenir un gros succès sur Netflix. Il est tout d'abord adapté du roman éponyme (et best-seller) de l'auteur Rumaan Alam paru en 2020. Ensuite, il est mis en scène par Sam Esmail, surtout connu pour avoir créé la série Mr. Robot avec Rami Malek.

De quoi ça parle ?

L'histoire se concentre sur une famille new-yorkaise qui décide de passer quelques jours de congés dans une superbe villa à l'écart de la ville. À leur arrivée sur place, tout semble idyllique. Mais dès leur première excursion à la plage, un énorme paquebot s'échoue à quelques mètres d'eux.

Quelque chose ne tourne pas rond, et ils vont vite découvrir quoi lorsque les propriétaires de la villa qu'ils louent vont venir sonner à la porte : une cyberattaque est en train de paralyser le pays, et pourrait signer l'apocalypse. Enfermés dans cette villa sans aucun moyen de contacter l'extérieur, ils vont devoir s'unir pour survivre. Mais Le Monde après nous ne livre pas tous ses secrets, et devrait donc passionner les abonnés qui vont sans aucun doute élaborer des théories sur le vrai mystère du film.

Un casting de haute volée

Pour porter ce thriller qui se hissera à coup sûr tout en haut du top 10 des films les plus visionnés sur Netflix, on retrouve une des meilleures actrices au monde, Julia Roberts. Elle incarne la mère de famille qui est celle qui se méfie de ce que lui disent les propriétaires de la villa sur la cyberattaque, et remet en cause leur honnêteté. C'est la deuxième fois que Julia Roberts tourne sous la direction de Sam Esmail après la série Homecoming, diffusée en 2018. C'est une nouvelle fois l'occasion pour le metteur en scène de brouiller l'image de la comédienne, rendue immensément populaire grâce à des comédies romantiques. Dans Le Monde après nous, elle explore de nouvelles facettes dans sa palette de jeu.

Face à elle, on retrouve deux excellents comédiens qu'on ne présente plus : Ethan Hawke, qui incarne son mari un peu en retrait, et Mahershala Ali, qui interprète le propriétaire de la villa, à qui elle a bien du mal à faire confiance.

On retrouve également Kevin Bacon dans un rôle secondaire, celui d'un survivaliste, qui s'était préparé depuis des années à une catastrophe de grande ampleur. Des jeunes comédiens complètent le casting : Myha'la, dans le rôle de la fille du propriétaire de la villa, et également les nouveaux venus Farrah Mackenzie et Charlie Evans, qui incarnent les enfants du couple.