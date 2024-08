Dispo sur Netflix : cette comédie hilarante de 1997 a éclaté le trio Les Inconnus

Suite au grand succès de leur comédie "Les Trois Frères", Bernard Campan et Didier Bourdon reviennent en 1997 devant et derrière la caméra pour "Le Pari". Mais sans Pascal Légitimus. Une séparation forcée par un litige contractuel, qui va signer le début de la fin pour le fameux trio "Les Inconnus"...

Le Pari, du trio au duo

Stars de l'humour sur les planches de théâtre et à la télévision, Les Inconnus se lancent avec succès dans le cinéma en 1995 avec Les Trois Frères. Après ce triomphe critique et commercial, réalisé par Didier Bourdon et Bernard Campan, les deux remettent le couvert en 1997 pour Le Pari. Celui-ci est un nouveau succès, avec plus de 4 millions de spectateurs se pressant dans les cinémas.

Bernard (Bernard Campan) est professeur dans une banlieue et vit avec Victoria. Didier (Didier Bourdon) est un riche pharmacien du XIXe arrondissement de Paris, marié à Murielle, la soeur de Victoria. Tout oppose les deux beaux-freres et ils se détestent. Lors d'un repas chez les parents de leurs femmes respectives, ils font le pari d'arrêter de fumer pendant quinze jours, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine réunion de famille.

Ce nouveau succès de comédie ne manque cependant pas de laisser perplexe une partie du public. Où se trouve Pascal Légitimus, pièce essentielle du trio Les Inconnus ?

Impossible de tourner à trois, jusqu'en 2001

Dans Le Pari, il n'y a donc que les 2/3 du trio Les Inconnus qui s'activent. Cependant, Pascal Légitimus y fait un tout petit caméo en tant que figurant lors du cocktail de Télé Zap. Pourquoi n'a-t-il que cette très fugace apparition, en arrière-plan, dans le film de ses compères ?

Si au final Bernard Campan et Didier Bourdon prennent la décision "artistique" de faire sans Pascal Légitimus, c'est en réalité pour contourner la situation contractuelle qui les lie à Paul Lederman, leur producteur historique. Suite au succès de Les Trois Frères, Les Inconnus estiment en effet que Paul Lederman, qui détient tous les droits des productions du trio, sur scène comme au cinéma, a une part trop élevée sur leurs gains.

Ils ont donc l'idée de tourner un film non pas à 3 mais à 2, pour que le film ne puisse pas être considéré comme une création des "Inconnus", et sur lequel donc Paul Lederman ne toucherait rien. Ce dernier ne l'entend pas de la même oreille et les poursuit donc en justice. Et tant que l'affaire n'est pas réglée, le trio ne peut plus travailler ensemble et utiliser leur nom "Les Inconnus".

C'est pourquoi Le Pari en 1997 et L'Extraterrestre en 2000 se font sans Pascal Légitimus. Paul Lederman remporte son procès en 1999 et une médiation est trouvée. En 2001, Pascal Légitimus réalise lui Antilles sur Seine, dans lequel Bernard Campan et Didier Bourdon font un caméo, déguisés en femmes de ménages antillaises.

Reformation en 2001 pour un petit succès

Surtout, cette même année 2001, le trio se reconstitue enfin pour Les Rois mages, avec réussite ! Après L'Extraterrestre et Antilles sur Seine, qui font tous les deux un petit score au box-office (environ 494 000 et 454 000 spectateurs), Les Rois mages vend en effet 2,3 millions de tickets d'entrées. C'est un succès, mais très loin des 6,89 millions d'entrées de leur film culte Les Trois Frères. Et leur séparation, contractuellement forcée, semble avoir laissé des traces au moins dans l'esprit du public.

Séparé puis reconstitué, le trio Les Inconnus a-t-il perdu de sa force ? Chacun de ses membres a goûté à une carrière solo, et c'est ainsi chacun de leur côté qu'ils vont maintenant développer leur filmographie. Il faut ainsi attendre 2014 et Les Trois frères : Le retour pour revoir au cinéma un film "Les Inconnus". Malgré un box-office honorable, avec la barre des 2 millions de spectateurs franchie, cette suite est mal reçue par la critique, à la quasi unanimité.