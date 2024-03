"Un remake plan pour plan n'avait aucun intérêt" : Julien Leclercq nous parle de son Salaire de la peur sur Netflix

Depuis 2020 et le très réussi La Terre et le Sang, la collaboration entre Julien Leclercq et Netflix est fructueuse. Son film Sentinelle, ajouté sur la plateforme début mars 2021, a été le film Netflix le plus vu aux États-Unis lors de sa première semaine. La même année, on découvre aussi sa série Braqueurs, créée pour Netflix avec Hamid Hlioua et dérivée de son film de 2016 du même nom. La série est un succès et une deuxième saison sort en février 2023. Le film Braqueurs est lui ajouté au catalogue le 31 décembre 2023 et fait un carton d'audience. C'est donc fort de cet historique très solide que Julien Leclercq a pris en charge un nouveau film Le Salaire de la peur pour Netflix, disponible à partir du 29 mars 2024.

Ce nouveau film d'action fait évidemment écho au très grand film d'Henri-Georges Clouzot du même nom sorti en 1953, thriller au suspense extrême récompensé notamment du Grand Prix International (ex-Palme d'or) au Festival de Cannes et du Prix d'interprétation masculine pour Charles Vanel. Mais comme Julien Leclercq nous l'a expliqué, il ne s'agit aucunement d'un remake, mais plutôt d'un reboot, avec des thématiques et des personnages très différents de ceux de l'oeuvre originale.

Julien Leclercq : Faire un remake plan pour plan, personnage pour personnage, n'avait aucun intérêt pour moi. C'est plutôt ce qu'on appelle un "reboot". Je garde le coeur du script, qui est cette mission-suicide de traverser un désert avec de la nitroglycérine pour aller éteindre un feu. Mais en tant que metteur en scène, il n'y avait aucun intérêt de refaire plan pour plan...

C'est alors assez rigolo de voir passer des choses comme : "Donc c'est Franck Gastambide qui va jouer le rôle d'Yves Montand...". Non, pas du tout. C'est un film de 2024. "Le Salaire de la peur" a 70 ans, ce ne sont pas les mêmes thématiques. Le rôle des femmes est complètement différent. Ce qui se passe dans le film original avec Vera Clouzot est assez compliqué, aujourd'hui ça ne marche pas, c'est hors sujet. "Le Salaire de la peur" est un grand film, un film culte, mais ça m'a intéressé d'être approché pour le rebooter.

Le pitch est super et je me dis que... le fait de retravailler avec Netflix, il y a peut-être 0,2% des futurs spectateurs qui ont vu le film original. On est français, on aime le cinéma, on aime les vieux cinémas, mais je n'ai pas envie de m'adresser à des niches. Je suis très respectueux et très fan du film original. Mon père était routier et c'était son film préféré, c'est quelque chose qui a bercé mon enfance. Mais avec un très grand respect pour Clouzot et pour l'oeuvre originale, j'avais envie de me raconter ma propre histoire, avec mes personnages à moi, en 2024.