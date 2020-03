Netflix : les meilleurs films à voir en ce moment

Comme sur toutes les plateformes, on y trouve des titres dits "originaux" et d'autres qui ne le sont pas. Pour s'y retrouver dans la jungle Netflix, on vous propose une petite sélection des meilleurs films à découvrir, en fonction de ce que vous recherchez. Il y en aura pour tous les goûts, c'est promis.

Les contraintes imposées par le gouvernement français nous forcent à rester chez nous pour empêcher au maximum le coronavirus de faire davantage de dégâts. Les plateformes de SVOD deviennent nos meilleures amies, pour que le temps paraisse moins long. Netflix étant un service très populaire, on s'est attardés sur ce qu'il se trouve actuellement dans le catalogue. En résulte une sélection qui vise une forme de diversité pour que tout le monde puisse en retirer quelque chose. Les droits pouvant expirer pour les films qui ne sont pas produits/achetés par Netflix, il se peut qu'ils ne soient plus disponibles dans les prochains mois. Cette sélection est donc valable à cet instant précis.

Pour se faire peur : Don't Breath (2016)

On aurait pu parler de Contagion, un film qui colle parfaitement à l'actualité et qui risque de procurer quelques sueurs froides aux plus craintifs. Mais on a préféré choisir la petite bombe Don't Breath ! Signé par l'Uruguayen Fede Alvarez, le film suit un groupe d'amis qui, lors d'un cambriolage, tombe sur un os. Leur victime va rapidement renverser la vapeur et les plonger dans un cauchemar... Avec sa gestion impeccable du suspense et de l'espace, Alvarez livre un moment de cinéma qui fait énormément avec pas grand chose. Quasiment tout se déroule entre les murs d'une maison et jamais la tension ne faiblit. C'est parfois cruel, toujours emballé avec efficacité et jamais ennuyeux. Si vous aimez les films qui vous mettent sous pression, Don't Breath est fait pour vous !

Pour rigoler : SuperGrave (2007)

Un immanquable pour les amoureux de comédies américaines. Avant qu'Emma Stone et Jonah Hill ne soient des immenses stars, ils se sont révélés en même temps dans SuperGrave. Le film de Greg Mottola pose un regard lucide et parfois cru sur le monde des adolescents. On y parle de tout ce qui est vital durant cette période particulière dans la vie de tout individu. Les filles, l'amour, l'amitié, les petits tracas qui deviennent des montagnes. Il y a tout ça dans SuperGrave, et aussi des acteurs en très grande forme qui donnent de leur personne pour porter un film qui les aime avec une folle tendresse.

Pour pleurer : Moonlight (2017)

Barry Jenkins a explosé avec Moonlight, petit film indépendant à la beauté iridescente. Le réalisateur américain originaire de Floride suit le parcours d'un jeune homme noir dans son apprentissage de la vie et de ses sentiments amoureux. Chiron se découvre une attirance pour les hommes et le film reste à ses côtés à mesure qu'il grandit. Oeuvre délicate, qui déborde de sensibilité et de sentiments forts, Moonlight ne peut que vous atteindre en plein cœur.

Pour laisser son cerveau sur off pendant que tout explose : 6 Underground (2019)

Dernier travail de ce bourrin de Michael Bay (et film original Netflix), 6 Underground n'a en rien renié le style si explosif du réalisateur américain. Rien qu'avec sa scène d'ouverture tonitruante, vous savez chez qui vous vous trouvez. Si votre cerveau survit à cette entrée en la matière et que vous en redemandez, alors 6 Underground sera votre came ! C'est évidemment pas très bien écrit, un peu moins intéressant quand tout se calme, mais la flamboyance décérébrée des moments d'action permet de se divertir comme il se doit en débranchant son cerveau. Ryan Reynolds et le reste du casting s'amusent comme dans petits fous, dans une ambiance qui sent la poudre.

Pour partager un moment en famille : Mon voisin Totoro (1999)

Netflix a récemment annoncé que l'intégralité des films estampillés Ghibli allait débarquer sur la plateforme. Mon Voisin Totoro est déjà à notre disposition et, alors qu'il faut occuper les enfants, vous devriez vous jeter sur ce dessin animé qui saura parler autant à eux qu'à vous. Tout le style d'Hayao Miyazaki se ressent dedans. Le rapport à la nature, l'élégance dans l'émotion, une direction artistique irrésistible... Si toute la famille en a pour son compte, il ne vous restera qu'à tenter les autres titres du studio disponibles sur Netflix, puis d'attendre ceux qui doivent arriver.

Pour (re)voir un classique : Jurassic Park (1993)

Il n'y a pas de mauvais moment pour se faire un classique. Et encore moins quand on parle de Jurassic Park. Blockbuster généreux, qui restera à jamais dans l'histoire du cinéma, le film de Steven Spielberg n'a pas pris de rides. Les dinosaures n'ont jamais été aussi bien utilisés sur nos écrans que devant la caméra du maître américain. Là aussi, la famille entière pourra se retrouver devant ce spectacle, qui alterne entre plusieurs personnages et délivre des grands moments à intervalles réguliers. Pour prolonger l'expérience, les deux suites sont également disponibles sur Netflix.

Pour voir un bon film de super-héros : Spider-Man 2 (2004)

Avec la suprématie du Marvel Cinematic Universe, on oublie parfois que d'autres films du genre ont existé avant. Et même des meilleurs ! Comme ce Spider-Man 2, de Sam Raimi. Volet central de la trilogie, le film est une leçon de cinéma. Tobey Maguire est au sommet de son art dans le rôle principal et reste encore la meilleure incarnation de Spider-Man. Rami, lui, propose un spectacle absolument démentiel. Visuellement, on en prend plein les yeux, avec une construction dramatique qui arrive à nous procurer de l'émotion et à engendrer une réflexion sur la notion d'héroïsme. Comme pour Jurassic Park, la trilogie entière est trouvable sur Netflix.