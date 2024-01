Netflix : les nouveautés de février 2024 sont là, ça s'annonce fou

Entre nouveautés et classiques cultes, le programme des films et séries sur Netflix pour le mois de février est particulièrement alléchant ! Avec notamment "Crossroads", un drame avec Angelina Jolie, une saga culte avec Macaulay Culkin, l'intégrale "Dr. House" et "Avatar : Le Dernier maître de l'air"... Découvrez le programme complet.

Les nouveautés de février 2024 sur Netflix : le programme

Pour le mois de février, Netflix met les petits plats dans les grands avec une programme très généreux. En effet, côté films comme séries, des productions célèbres et cultes font leur entrée dans le catalogue aux côtés de programmes inédits. Il y en a pour tous les goûts, de la romance sulfureuse à la comédie familiale en passant par le thriller policier et des grands succès d'animation... On fait le point.

Crossroads ©Pathé

Les nouveaux films de février

Pour ce nouveau mois, on note l'arrivée de classiques à (re)voir sans modération. Notamment Le Temps de l'innocence, peut-être un des films les plus méconnus de Martin Scorsese, où il dirige notamment Daniel Day-Lewis et Michelle Pfeiffer. Il sera disponible dès le 1er février, en même temps que, sur une note bien plus légère, les deux films Maman, j'ai raté l'avion !.

Maman, j'ai raté l'avion ! ©20th Century Fox

Le 7 février, c'est la grande comédie avec Meryl Streep et Anne Hathaway Le Diable s'habille en Prada qui entre au catalogue, deux jours avant le déchirant drame de James Gray Armageddon Time, aussi avec Anne Hathaway. Le 13 février, l'excellent thriller Emily the Criminal, avec Aubrey Plaza en apprentie délinquante et malheureusement pas sorti en salles en France, est à découvrir sans hésiter. Autre nouveau film à ne pas manquer, le troisième volet tant attendu de la saga romantique À travers ma fenêtre, À travers ma fenêtre : Les yeux dans les yeux, le 23 février.

Tous les films mis en ligne sur Netflix en février

Closer (01/02)

The Peacemaker (01/02)

Le Temps de l'innocence (01/02)

J'irai où tu iras (01/02)

Maman, j'ai raté l'avion ! (01/02)

Maman, j'ai encore raté l'avion ! (01/02)

Hitch : expert en séduction (01/02)

Saga Moi, moche et méchant (01/02)

Les Minions (01/02)

Red Life (01/02)

La Nuit d'Orion (02/02)

Une robe pour Mrs Harris (02/02)

Maman, j'ai raté ma vie (04/02)

Le Diable s'habille en Prada (07/02)

Les Cendres (09/02)

Armageddon Time (09/02)

Ashes - Les Cendres (09/02)

Bhakshak : L'injustice en face (09/02)

Tue-moi si tu l'oses (13/02)

Emily the criminal (13/02)

Les Nouvelles aventures d'Aladin (13/02)

Alad'2 (13/02)

A Soweto Love Story (14/02)

The Pretty One (14/02)

Prise au jeu (14/02)

Love, Simon (15/02)

Crossroads (15/02)

Ceux qui veulent ma mort (15/02)

Footloose (15/02)

Cœurs en thérapie (14/02)

The Abyss (16/02)

Belle et Sébastien : La Trilogie (21/02)

À travers ma fenêtre : Les yeux dans les yeux (23/02)

She Said (23/02)

Mea Culpa (23/02)

SAG Awards : La 30e édition (24/02 Live)

Code 8 : Partie II (28/02)

Violent Night (29/02)

Les nouvelles séries de février

Au programme des séries, les fans de Dr House sont gâtés avec l'arrivée en ligne de l'intégrale de la série dès le 1er février. Par ailleurs, on pourra s'intéresser à la série policière Ennemi public, dont les trois saisons seront mises à disposition sur Netflix aussi le 1er février. Le 8 février, on pourra découvrir la première saison de la teen série romantique Un jour, adapté du succès de librairie écrit par le romancier britannique David Nicholls.

Autre série inédite, la série japonaise House of Ninjas arrive elle le 15 février.

Se déroulant dans le Japon moderne, cette série raconte l'histoire de la famille Tawara, la dernière famille de ninjas qui avait abandonné ses racines après un certain incident dans le passé, qui doit faire face à la plus grande crise de l'histoire du Japon menacant d'ébranler la nation.

House of ninjas ©Netflix

Toutes les séries mises en ligne sur Netflix en février