Netflix : les nouveautés films et séries du 1 au 8 octobre

C'est lundi ! Et qui dit nouvelle semaine, dit nouveaux contenus cinéma et séries sur Netflix. Alors on regarde quoi entre le 1 et le 8 octobre ? On vous donne le planning !

Netflix : les nouveaux films mis en ligne (semaine du 1 au 8 octobre)

Trois films d'horreur incontournables

Le mois d'octobre est enfin là, et qui dit octobre dit évidemment Halloween, et avec, son lot de films d'horreur. Et Netflix nous gâte puisque ce 1ᵉʳ octobre, la plateforme a (re)mis en ligne trois longs-métrages incontournables : les deux premiers films Conjuring, ainsi qu'Annabelle 2. Si vous ne les avez pas encore vus, les deux premiers volets de Conjuring mis en scène par James Wan et basés sur des faits réels nous présentent Ed et Lorraine Warren, un célèbre couple de démonologues, qui vont devoir aider des familles à se débarrasser d'entités démoniaques. C'est d'ailleurs dans Conjuring 2 que nous découvrons pour la première fois le démon Valak, ou plus connu sous le nom de La Nonne...

Dans le deuxième volet de la saga Annabelle, on revient aux sources puisque le film prend place avant les autres volets de la saga Conjuring, en 1958. Le long-métrage se déroule dans la maison d'un fabricant de poupées et de son épouse, qui accueillent une bonne sœur ainsi que six jeunes filles suite à la fermeture de leur orphelinat. Bien qu'elles aient l'interdiction formelle de pénétrer dans la chambre fermée à clé d'Annabelle, la fille du couple, tragiquement décédée dans un accident de voiture, l'une d'elle se faufile dans la pièce et tombe sur une mystérieuse poupée en porcelaine, qui abrite une entité démoniaque...

La collection Céline Sciamma

Réalisatrice française incontournable, Céline Sciamma est mise à l'honneur en ce mois d'octobre sur Netflix. En effet, la plateforme a mis en ligne ce 1er octobre, ces quatre premiers longs-métrages : Naissance des pieuvres, Tomboy, Bande de filles et Portrait de la jeune fille en feu. Ce dernier avait obtenu le prix du scénario au festival de Cannes 2019, ainsi que le César de la meilleure photographie en 2020.

Tous les autres films

Dès le 1ᵉʳ octobre, Netflix a mis en ligne Le Prénom (2012) et Charlie et la Chocolaterie (2005). Le 5 octobre, on pourra retrouver deux films du duo Toledano/Nakache : Nos jours heureux (2006) ainsi que Hors Normes (2019). Le 6 octobre, c'est le thriller érotique Fair Play avec Phoebe Dynevor qui sera disponible ainsi que le film d'animation Les Minions 2 : il était une fois Gru (2022).

Netflix : les nouvelles séries mises en ligne (semaine du 1 au 8 octobre)

Le gros morceau série de cette semaine sur Netflix est l'arrivée de la partie 3 de Lupin qui sera disponible le 5 octobre. Toujours portée par Omar Sy, elle relate le quotidien d'Assane, désormais en cavale, qui tente de protéger Claire et Raoul, suivis de près par la police et les médias après les récents événements. Assane se heurtera à de vieux ennemis, prêts à tout pour l'arrêter.

Les autres séries mises en ligne

Toujours le 5 octobre, Netflix mettra en ligne la première saison de la teen série Everything Now. Elle s'intéresse au quotidien de Mia, une adolescente de 16 ans, qui, après avoir lutté des mois durant pour se libérer de ses troubles alimentaires, concocte une liste de choses à faire pour vivre sa vie d'ado sans perdre davantage de temps.

Autre curiosité de la semaine : la série-documentaire consacrée à David Beckham qui reviendra sur les moments forts de la carrière et de la vie du footballeur. Elle sera disponible le 4 octobre.

Pour les fans d'anime, la saison 6 de la série Jojo's Bizarre Adventure, baptisée Golden Wind, est disponible depuis ce 1er octobre.