Netflix : les nouveautés films et séries du 16 au 22 octobre

Qu'est-ce qu'on regarde sur Netflix entre le 16 et le 22 octobre ? Films, séries et documentaires, voici le planning des nouveautés de la semaine, avec le retour de la série "Elite" et un documentaire sur un fascinant cambrioleur.

Netflix : les nouvelles séries mises en ligne (semaine du 16 au 22 octobre)

Les séries sont la priorité pour cette semaine sur Netflix avec un bon nombre de débuts et le retour de deux séries à succès. La première série à ouvrir ainsi la semaine est le nouveau teen show Mon petit côté vampire, diffusé à partir du 17 octobre.

Le jour de son 13e anniversaire, Carmie apprend qu'elle est mi-humaine, mi-vampire. Elle réalise que des pouvoirs légendaires vont considérablement compliquer sa scolarité.

Changement d'ambiance toutefois avec la mini-série Bodies qui fait, elle, ses débuts le 19 octobre. Bodies, en huit épisodes, raconte l'histoire de quatre détectives, à Londres, qui chacun découvre le même corps en 1890, 1941, 2023 et 2053. Leurs affaires sont liées, et d'une manière ou d'autre, ils vont alors devoir travailler ensemble pour dévoiler une vaste conspiration. On trouve notamment au casting de Bodies le charismatique Stephen Graham (The Chef, The Irishman), Jacob Fortune-Lloyd, Shira Haas, Amaka Okafor et Kyle Soller.

Bodies ©Netflix

Deux séries bien installées dans le paysage, Big Mouth et Elite, seront disponibles à compter du 20 octobre, avec la diffusion pour chacune de leur saison 7. Et comme les préparatifs pour Halloween s'intensifient, le même jour sort l'inquiétante série turque Yaratilan : La créature.

Les autres séries

18 octobre : Kaala Paani : Les eaux sombres

19 octobre : Neon

19 octobre : Captain Laserhawk : A Blood Dragon Remix

19 octobre : Devine qui vient pour l'Aïd

20 octobre : Doona !

Netflix : les nouveaux films mis en ligne (semaine du 16 au 22 octobre)

La comédie douce-amère venue des Pays-Bas Crypto Boy raconte l'histoire d'Amir. Celui-ci, en conflit avec son père, se laisse séduire par la cryptomonnaie et les promesses de liberté financière faites par un jeune entrepreneur. Le film arrive sur la plateforme le 19 octobre.

Le 20 octobre, autre comédie co-écrite, réalisée et interprétée par l'humoriste et acteur américain Bill Burr : Old Dads. Il est entouré de Bobby Cannavale et Bokkem Woodbine, en trois hommes d'âge mûr et jeunes pères complètement décalés par rapport à la jeune génération.

Le film à sketchs avec notamment Gilles Lellouche et Jean Dujardin Les Infidèles sera lui disponible à partir du 20 octobre.

Les autres films

20 octobre : Flashback

20 octobre : Un bébé chez les Kandasamys

Sans oublier deux documentaires qui intéresseront forcément les fans de Conjuring d'un côté, et peut-être ceux de Spider-Man de l'autre. Il s'agit d'abord de Le Diable pour alibi, disponible le 17 octobre, qui s'intéresse à l'unique et une seule fois où la "possession démoniaque" a été invoquée dans un procès pour meurtre aux États-Unis (qui était le point de départ de Conjuring 3), puis de Vjeran Tomic : L'homme-araignée de Paris. Ce dernier raconte l'histoire de Vjeran Tomic, racontée par lui-même, et de son célèbre cambriolage au Musée d'Art Moderne de Paris en 2010. Vjeran Tomic : L'homme-araignée de Paris sera disponible sur Netflix le 20 octobre.