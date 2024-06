Netflix : les nouveautés films et séries du 24 au 30 juin 2024

Petit programme pour finir le mois de juin du côté de Netflix, avec une poignée d'ajouts à ses catalogues de films et séries, dont notamment les retrouvailles de Zac Efron et Nicole Kidman pour une comédie romantique, ainsi que la séduisante mini-série coréenne inédite "Déferlante".

Netflix : les nouveaux films mis en ligne du 24 au 30 juin

Plus de dix ans après avoir partagé l'affiche de Paperboy, en compétition au Festival de Cannes 2012, Zac Efron et Nicole Kidman se retrouvent pour une comédie romantique originale Netflix. Réalisé par Richard LaGravenese, scénariste notamment de Sur la route de Madison et réalisateur de The Last Five Years, Les Dessous de la famille raconte l'histoire de Zara (Joey King), assistante de la star de cinéma Chris Cole (Zac Efron) qui découvre que celui-ci entretient une relation secrète avec sa mère Brooke (Nicole Kidman). Un casting talentueux qui pourrait bien faire de ce film, disponible à partir du 28 juin, le carton romantique de l'été.

Les Dessous de la famille ©Netflix

Genre romantique toujours mais dans un registre bien plus dramatique avec le drame japonais L'Esquisse de nos vies, mis en ligne le 27 juin et qui joue tout sur l'émotion avec l'histoire d'Akito. Un jeune garçon qui, alors qu'il ne lui reste qu'un an à vivre, trouve sens à son existence en passant du temps avec une jeune fille en phase terminale et qui n'a plus que six mois devant elle...

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Tous les films mis en ligne du 24 au 30 juin

L'Esquisse de nos vies (27/06)

Les Dessous de la famille (28/06)

Dasara (29/06)

Netflix : les nouvelles séries mises en ligne du 24 au 30 juin

Côté séries, pas grand chose à se mettre sous la dent avant le mois de juillet, si ce n'est la mini-série policière Déferlante, qui s'annonce comme un thriller très tendu dans le monde la politique coréenne. Elle sera disponible sur la plateforme à partir du 28 juin.

Un conflit éclate entre la vice-Première ministre chargée de l'économie et le Premier ministre lorsque ce dernier entend s'attaquer à la corruption qui sévit au sein du pouvoir. Le jour où le Président est visé par une tentative d'assassinat, la lutte de pouvoir s'amplifie dangereusement.

Autre nouvelle série à découvrir, la britannique SupraCell, dont le pitch évoque lointainement Misfits, avec ses cinq Londoniens ordinaires qui se découvrent des super-pouvoirs. Une série originale Netflix à découvrir à partir du 27 juin.

Toutes les séries mises en ligne du 24 au 30 juin