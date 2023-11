Netflix : les nouveautés films et séries du 27 novembre au 3 décembre

La dernière semaine de novembre est chargée sur Netflix, avec notamment l'arrivée au catalogue d'une comédie française culte, un paquet de films de Noël, l'intégrale de la saga "Fast and Furious", une série déjantée très attendue et une émission de télé-réalité romantique...

Netflix : les nouveaux films mis en ligne (semaine du 27 novembre)

La belle nouveauté de la semaine n'est pas un film inédit, mais un grand classique de la comédie française : Le Père Noël est une ordure. Le film de la troupe du Splendid arrive sur Netflix le 29 novembre, le timing est donc parfait pour ouvrir la période des fêtes. De la toile peinte par Pierre au slow sur "Destinée", en passant par la fameuse séquence de l'ascenseur et les "doubitchous" roulés sous les aisselles, cette comédie réalisée par Jean-Marie Poiré est à (re)voir sans modération.

Le Père Noël est une ordure ©CCFC

À noter que d'autres comédies françaises populaires sont au programme : Brice de Nice et Épouse-moi mon pote.

Encore dans le genre films de Noël, le 30 novembre, Netflix met en ligne la comédie familiale Family Switch. Une comédie de Noël réalisée par McG, avec un casting séduisant : Ed Helms, Jennifer Garner, Matthias Schweighöfer ainsi que Emma Myers, Brady Noon et Rita Moreno jouent les différents personnages d'une histoire dans laquelle les parents et et les enfants d'une même famille vont intervertir leurs corps.

Les autres films du 27 novembre au 3 décembre

Le Dernier Vermeer (30/11)

Hard Days (30/11)

Fast & Furious l'intégrale (01/12)

Pokémon : Détective Pikachu (01/12)

Brice de Nice (1/12)

Épouse-moi mon pote (1/12)

Chronicle (1/12)

The Substitute (1/12)

Un hiver plus doux (1/12)

Noël est servi (1/12)

Noël sous les bravos (1/12

Une affaire de détails (2/12)

Les nouveautés séries (semaine du 27 novembre au 3 décembre)

Du côté des séries, Netflix met en ligne jeudi 30 novembre la série Chargés à bloc, sortie de l'imagination fertiles des créateurs de la série à succès Cobra Kai. Et le synopsis de cette série policière comique fait rêver : Fière d'avoir déjoué un attentat, une unité d'élite se lâche pendant une grosse fête. Mais quand la vraie menace arrive, c'est dégrisement express pour sauver Las Vegas.

Autre série à entrer dans le catalogue, la série policière The Rookie : Le Flic de Los Angeles avec Nathan Fillion, qui arrive le 1er décembre. Par ailleurs, un lot d'émissions de télé-réalité coréennes arrive le 28 novembre, avec Comedy Royale et notamment Love like a K-Drama, qui mélange la fiction et la réalité avec des acteurs japonais et des actrices coréennes qui doivent passer des castings en composant des binômes amoureux...

Love like a K-Drama ©Netflix

Les autres séries du 27 novembre au 3 décembre