Netflix : les nouveautés films et séries du 28 octobre au 3 novembre 2024

Pour le passage au mois de novembre, Netflix envoie du lourd du côté des films comme des séries, avec notamment le thriller qui donne le vertige "Fall et la comédie "Yannick" portée par Raphaël Quenard, ainsi que le retour d'une série politique acclamée.

Netflix : les nouveautés films de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024

On va pouvoir frissonner cette semaine sur la plateforme de streaming avec au moins une nouveauté horrifique et, plus largement, de quoi s'épouvanter, mais Netflix a choisi une programmation très diversifiée qui ne crie pas spécialement Halloween. Évidemment, Fall devrait à partir du 31 octobre terrifier son audience avec son dispositif terrifiant : deux amies se retrouvent coincés au sommet d'une ancienne tour de transmission de 600 mètres de haut...

Pour les phobiques du vide, ils pourront dès le 29 octobre (re)découvrir un séduisant thriller français avec un casting international de grande classe, sorti au cinéma en 2020 : Les Traducteurs, avec notamment Lambert Wilson et Sara Giraudeau, Alex Lawther et Olga Kurylenko. Toujours dans le cinéma français, à ne pas manquer le 1er novembre, l'excellent Yannick de Quentin Dupieux, comédie aussi drôle qu'émouvante avec une performance marquante de Raphaël Quenard.

Yannick ©Diaphana Distribution

Pour clore la semaine, le prequel en long-métrage de la série culte Les Sopranos, intitulé The Many Saints of Newark et qui raconte l'univers dans lequel Tony Soprano a grandi, sera disponible à partir du dimanche 3 novembre.

Tous les nouveaux films mis en ligne du 28 octobre au 3 novembre 2024

Les Traducteurs (29/10)

Les Déguns 1 et 2 (30/10)

Time Cut (30/10)

Fall (31/10)

Yannick (01/11)

Tout lâcher ? (01/11)

The Many Saints of Newark (03/11)

Netflix : les nouveautés séries de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024

Événement de la semaine dans le monde des séries, la deuxième saison du succès La Diplomate arrive sur Netflix le 31 octobre. Portée par Keri Russell, cette série politique créée en 2023 a été nommée au Golden Globe de la Meilleure série dramatique en 2024 et au Golden Globe de la Meilleure actrice dans une série dramatique.

La Diplomate ©Netflix

Parce que c'est tout de même la saison d'Hallloween, direction la Thaïlande avec Don't come home, drame horrifique qui se déroule dans un manoir aux nombreux secrets et fantômes...

Toutes les nouvelles séries mises en ligne du 28 octobre au 3 novembre 2024