Netflix : les nouveautés films et séries du 6 au 13 novembre

Qui dit nouvelle semaine dit nouvel arrivage de films et de séries dans le catalogue Netflix ! Alors, qu'est-ce qu'on découvre entre le 6 et le 13 novembre ? On fait le point sur l'agenda, avec notamment l'arrivée du nouveau film de David Fincher et un très grand film d'horreur sorti en 2022.

Netflix : les nouveaux films mis en ligne (semaine du 6 au 13 novembre)

Après la semaine passée où le thriller-comédie d'action de Mélanie Laurent Voleuses s'est installée en tête du Top 10 Films en France, l'événement de cette nouvelle semaine est le très attendu nouveau film de David Fincher : The Killer. Adapté de série de bande dessinée française "Le Tueur", de Matz et Luc Jacamon, on y suit donc "le tueur", incarné par Michael Fassbender. Son synopsis est le suivant :

Un tueur à gages, solitaire et froid, tue ses victimes méthodiquement, sans aucun scrupule ni aucun remord. Mais un jour, il va cependant remettre toute son existence en question, pour commencer à développer petit à petit une conscience et faire la distinction entre le bien et le mal.

Présenté à diverses occasions avant sa diffusion mondiale sur Netflix le 10 novembre, les chanceux qui ont pu le découvrir ont été conquis. Sur Rotten Tomatoes, il dispose actuellement d'un Tomatometer à 88% et un Audience Score à 82%. En plus de Michael Fassbender dans le rôle-titre, on retrouve au casting Tilda Swinton, Arliss Howard, Charles Parnell ou encore Kerry O'Malley.

The Killer ©Netflix

Autre film qui arrive sur la plateforme, sorti dans les salles françaises en 2017, le film de Cédric Klapisch Ce qui nous lie, avec Pio Marmaï, Ana Girardot et François Civil. Le film raconte l'histoire de Jean (Pio Marmaï), qui après avoir quitté sa Bourgogne natale depuis dix ans pour être aux côtés de son père mourant. Il y retrouve sa soeur Juliette (Ana Girardot) et son frère Jérémie (François Civil). Au décès de leur père, ils vont réinventer leur fraternité, mûrissant en même temps que le vin qu'ils fabriquent ensemble. Il sera disponible à partir du 9 novembre.

Les autres films du 6 au 13 novembre

Netflix : les nouveautés séries (semaine du 6 au 13 novembre)

Côté séries, l'événement de la semaine sur Netflix est à trouver du côté d'At the moment. Celle-ci est une série d'anthologie taïwanaise en dix épisodes qui raconte dix histoires d'amour pendant la pandémie. De la passion et des peines de coeur portées notamment par les comédiens Ruby Lin, Po-Hung Lin et Kang Ren Wu. Elle sera disponible sur la plateforme à partir du vendredi 10 novembre.

Autre série à laquelle s'intéresser, venue tout droit d'Espagne : Indomptables. On y retrouve Jaime Lorente, une des stars de La Casa de Papel, et elle sera disponible sur Netflix le 9 novembre. Son histoire est la suivante :

Dans l'Espagne des années 80, la star de la télévision et du cinéma Bárbara Rey entame une relation amoureuse tumultueuse avec Ángel Cristo, une personnalité du monde du cirque.

Les autres séries du 6 au 13 novembre

Akuma-kun (09/11)

Enfin, côté documentaires, Robbie Williams, qui revient sur avec la pop star sur ses jeunes années et sur sa carrière solo de 25 ans, arrive sur Netflix le 8 novembre, en même temps que la série documentaire Twin Flames : un troublant univers de rencontres. Même date, le 8 novembre, pour découvrir L'Affaire Bettencourt, qui s'intéresse à la femme la plus riche du monde et les coulisses de son conflit avec sa fille. Toujours le 8 novembre, plongée dans les obscurs trafics du web avec Cyberbunker : Les dessous du Darknet, ou comment un groupe de hackers s'est installé dans un ancien bunker allemand de la Guerre froide pour établir des marchés clandestins en ligne.