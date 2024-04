Netflix : ce documentaire glaçant basé sur une sordide histoire vraie va choquer les abonnés

Attendu sur Netflix ce mercredi 10 avril, le documentaire "Les Vérités de Jennifer" revient sur un fait divers sordide s'étant déroulé au Canada en 2010. Les amateurs d'histoires vraies aux multiples rebondissements seront servis.

Les Vérités de Jennifer : le nouveau documentaire sordide Netflix

On ne compte plus les documentaires, et séries documentaires, disponibles sur Netflix, qui relatent des faits divers sordides, pour la plupart inconnus du grand public. Et ces programmes attirent toujours beaucoup les abonnés, d'autant qu'ils sont construits de manière à surprendre les spectateurs, à grand renfort de retournements de situation, et de cliffhangers.

Après avoir surpris les spectateurs avec des programmes comme Outreau : un cauchemar français, La Vérité kidnappée, Le Programme ou encore Lover, Stalker, Killer, Netflix dévoilera son nouveau documentaire ce mercredi 10 avril. Baptisé Les Vérités de Jennifer, ce documentaire de 87 minutes, nous plonge au cœur d'un fait divers sordide : en pleine nuit, une jeune canadienne, Jennifer Pan, appelle les secours, complètement paniquée. Et pour cause : des intrus ont pénétré dans sa maison et ont tiré sur ses parents. Sa mère est morte sur le coup, et son père, grièvement blessé, est plongé dans le coma.

Des retournements de situation au sordide dénouement

Le documentaire Netflix retrace chronologiquement les événements, et est rythmé par les différents interrogatoires entre la police et Jennifer Pan. Au départ, la jeune femme est sous le choc de l'assassinat, et a du mal à mettre de l'ordre dans ses idées. Elle est considérée comme une victime par les policiers qui l'interrogent.

Mais plus le fil de cette nuit d'horreur se déroule, plus le comportement de Jennifer semble suspect pour les autorités. Ils décident alors de fouiller dans le passé de cette famille, qui avait, en apparence, l'être d'être un modèle d'éducation.

Le film Netflix surprend alors par ses retournements de situation et les révélations fracassantes et sordides qui se cachent derrière cet assassinat, et tentative d'assassinat. Comme d'habitude avec ce genre de programmes, les certitudes du spectateur sont mises à l'épreuve, et le puzzle ne s'assemble qu'au terme de ces 87 minutes angoissantes, dans un des faits divers les plus célèbres du Canada.