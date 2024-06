Dispo sur Netflix : ce film culte et ultra-sulfureux fait monter la température

Michael Douglas et Glenn Close vivent une relation adultère torride et très dangereuse dans "Liaison Fatale", thriller érotique d'exception réalisé en 1987 par Adrian Lyne et tout récemment ajouté sur Netflix.

Liaison fatale, chef-d'oeuvre du thriller érotique

Avant de devenir un un réalisateur à grands succès dans les années 80, Adrian Lyne est passé par la publicité, à l'instar de ses contemporains et compatriotes Ridley et Tony Scott, ou encore Alan Parker. Avec une forme de continuité : réalisateur notamment de publicités pour la marque de lingerie DIM, Adrian Lyne s'est imposé comme le spécialiste du thriller érotique, avec des très grand succès comme notamment 9 semaines 1/2, Liaison Fatale et Proposition indécente.

Netflix vient d'ajouter à son catalogue français Liaison Fatale, sorti en France en 1988 et thriller érotique sur une liaison adultère qui tourne très mal. Liaison Fatale raconte en effet comment Dan Gallagher, un avocat new-yorkais et père de famille (Michael Douglas), va vivre une aventure aussi courte que torride avec Alex Forrest (Glenn Close), une séduisante éditrice célibataire. Quand Dan va lui expliquer que leur histoire ne peut pas se poursuivre, Alex, amoureuse, obsédée et jalouse, va le harceler et transformer sa vie en cauchemar, jusqu'à l'explosion de violence...

Un grand succès et une performance XXL de Glenn Close

Si Michael Douglas est quelques années plus tard la star de Basic Instinct ou encore d'Harcèlement, il le doit en partie à Liaison Fatale, immense succès commercial avec 320 millions de dollars de recettes au box-office mondial et acclamé par la critique. La photographie et la direction artistique du film, dans la continuité de 9 semaines 1/2, est célébrée, comme l'est son écriture tendue et haletante qui en fait un thriller captivant de bout en bout.

Liaison Fatale ©Paramount Pictures

Naturellement, Liaison Fatale en très bon thriller érotique réserve quelques séquences sexuelles explicites entre Michael Douglas et Glenn Close, auxquelles leur cinégénie respective mêlées à l'interdit de l'adultère apportent un délicieux caractère sulfureux et une intensité rare. Et plus que la performance de Michael Douglas, c'est celle de Glenn Close qui est à souligner, d'abord séduisante puis terrifiante. L'actrice se montre exceptionnelle dans la composition de ce portrait d'une femme psychologiquement fragile et isolée, souffrant d'une terrible solitude et qui glisse irrémédiablement vers la folie.

Sa performance lui vaut une nomination à l'Oscar de la Meilleure actrice en 1988. Une des six nominations obtenues par Liaison Fatale (Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleure actrice dans un second rôle, Meilleur scénario adapté et Meilleur montage), qui repart cependant bredouille de la cérémonie.

Une adaptation en série en 2023

Film culte des années 80, monument du cinéma érotique, Liaison Fatale a une réputation et une postérité telles que Paramount en a tiré une mini-série en 2023, avec Lizzy Caplan dans le rôle d'Alex Forrest et Joshua Jackson dans le rôle de Dan Gallagher. Malheureusement, cette adaptation ne rencontre pas le même succès que le film, avec une note critique de 37% sur Rotten Tomatoes, alors que le film d'Adrian Lyne affiche lui une note de 74%.