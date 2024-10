Netflix : ce film indonésien ultra violent est n°1 dans le monde

Le film d'action "L'Ombre Rebelle" s'est hissé directement à la première place du top mondial Netflix seulement 24h après son arrivée. Interdit aux moins de 18 ans, il met en scène des combats particulièrements brutaux et violents qui raviront les amateurs du genre fans de John Wick ou The Raid.

L'Ombre Rebelle : le film numéro 1 sur Netflix dans le monde

À peine 24 heures après sa mise en ligne sur Netflix dans le monde, le film L'Ombre Rebelle, qui avait été présenté au dernier Festival de Toronto, s'est imposé à la première place du top 10 mondial.

Ce long-métrage indonésien ultra-violent (sur la plateforme française, il est noté interdit aux moins de 18 ans), est signé Timo Tjahjanto, qui avait déjà créé l'événement sur Netflix en 2017 avec Headshot, puis en 2018 avec The Night Comes for Us, tous deux portés par la star de The Raid, Iko Uwais.

Avec L'Ombre Rebelle, le réalisateur indonésien signe un nouveau film d'action brutal et visuellement percutant, qui ravira les fans du genre.

Le film raconte l’histoire de Numéro 13 (incarnée par Aurora Ribero), une jeune assassine de 17 ans travaillant pour une organisation secrète appelée The Shadow. Suspendue après une mission ratée au Japon, elle se lie d'amitié avec Monji, un garçon de 11 ans qui a perdu sa mère à cause d'un puissant syndicat criminel. Lorsque Monji est capturé, Numéro 13 décide de le secourir, défiant ainsi son organisation et son mentor. Ce périple la mène à affronter d'anciens alliés et à remettre en question sa loyauté envers The Shadow

Des séquences de combats à couper le souffle

Une fois encore, le réalisateur met en scène des séquences de combats minutieusement chorégraphiées, et d'une grande intensité. Tjahjanto est un maître de l'action violente, et ce film ne fait pas exception. Les combats sont chorégraphiés avec une grande précision, et rythmés par des fusillades et des combats au corps à corps impressionnants. Ça n'est pas pour rien que le film a d’ailleurs été comparé à des classiques du genre comme John Wick et The Raid pour son intensité et ses scènes d’action parfaitement orchestrées.

Ça n'est pas pour rien que le réalisateur de L'Ombre Rebelle a tapé dans l'œil de Hollywood pour mettre en scène Nobody 2, la suite du film d'action porté par Bob Odenkirk, attendu en salles l'été prochain.