Netflix : ce film de SF inconnu au bataillon se hisse dans le top 10

Diffusé une première fois pendant la crise du Covid-19 dans le quasi anonymat, le film de science-fiction "Infinite" d'Antoine Fuqua avec Mark Wahlberg en tête d'affiche trouve un second souffle sur Netflix.

Mark Wahlberg populaire sur Netflix

2021 restera pour le cinéma une année sombre, marquée par la pandémie de Covid-19 qui a provoqué fermetures des salles de cinéma, interruption de tournages, bouleversement des plannings de sorties, etc. Les films qui devaient sortir cette année-là ont soit été repoussés, soit sont passés directement en diffusion streaming. C'est ce qui s'est passé pour Infinite, film de SF d'Antoine Fuqua (Training Day, la saga Equalizer, Emancipation) avec Mark Wahlberg dans le rôle principal.

Initialement prévu au cinéma, Infinite a été plusieurs fois reporté avant d'atterrir définitivement sur la plateforme Paramount+. Diffusé à partir du 10 juin 2021 sur Paramount+ et à partir du 3 octobre 2021 en France sur Prime Video, Infinite reçoit un accueil glacial de la presse. Cette dernière pointe ses incohérences, un pot-pourri paresseux d'influences venues de Matrix, Jason Bourne, Inception, sans jamais proposer une quelconque différence.

Promis a priori à l'oubli, Infinite n'avait en réalité pas dit son dernier mot. En effet, le film a été ajouté sur Netflix, où il rencontre un joli succès en France. Il est actuellement à la deuxième place du Top 10 Films, derrière l'indétrônable phénomène Nowhere.

Ça raconte quoi ?

Hanté par des souvenirs d'endroits inconnus et sujet à des crises de schizophrénie, Evan McCauley (Mark Wahlberg) rejoint un groupe secret de guerriers ressuscités, les Infinis, des êtres capables de se réincarner et de conserver les souvenirs des vies passées. Il part alors en quête de réponses dans ses souvenirs, qui sont la clé pour empêcher la destruction de l'humanité.

Réincarnation, exploration de souvenirs, conflits entre factions ennemies d'une même société secrète... Infinite ne creuse pas autant son terrain métaphysique qu'il met en scène de l'action. Un type de cinéma qu'Antoine Fuqua maîtrise. Et qu'il avait déjà exploré avec Mark Wahlberg dans Shooter, tireur d'élite en 2007.

Infinite, avec qui ?

Plutôt rare dans le genre SF, Mark Walhberg est entouré d'un solide casting dans Infinite. On y compte en effet, notamment, des talents comme Chiwetel Ejiofor, Sophie Cookson et Dylan O'Brien, ou encore Rupert Friend et Toby Jones.