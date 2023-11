Netflix : ce film Marvel violent et peu connu s'installe dans le Top 10

Sorti dans les salles américaines en 2008 sous le label Marvel Knights, et directement en DVD en France en 2009, "The Punisher : Zone de guerre" réussit sa seconde vie sur Netflix, où il s'est installé dans le classement des films les plus regardés en France, quelques jours après son ajout au catalogue.

L'increvable "Punisher"

Pour le cinéma de super-héros, 2008 est une année charnière, avec l'inauguration du MCU et un premier film, Iron Man, qui va ouvrir une glorieuse décennie pour les studios Marvel, rachetés par Disney en 2009. Le succès de ce premier film du MCU va être suivi par d'autres, beaucoup d'autres, si bien que tout ce que Marvel a pu produire et distribuer avant comme films va progressivement passer au second plan dans la mémoire collective.

C'est ainsi le cas pour The Punisher, le film de 2004 avec Thomas Jane, et encore plus son reboot The Punisher : Zone de guerre, sorti en 2008 dans les cinémas aux États-Unis et avec Ray Stevenson dans le rôle-titre. Celui-ci est discrètement arrivé le 15 novembre sur Netflix et, surprise, il s'est installé dans le Top 10 des films en France.

Franck Castle (Ray Stevenson) - The Punisher : Zone de guerre ©Netflix

Surprise, parce que lors de sa sortie en 2008, The Punisher : Zone de guerre a établi un triste record. Sur 35 millions de dollars de budget, il n'en rapporte que 10 millions en recettes au box-office mondial... Soit la pire performance pour un film adapté de Marvel Comics. Mais en réalité, la performance de Ray Stevenson, qui avait la lourde tâche de remplacer Thomas Jane, très apprécié, est plus qu'honorable. Et face à lui Dominic West fait le job dans le rôle de l'antagoniste principal : Jigsaw. Si le public a boudé ce reboot à l'époque de sa sortie, il semble donc avoir trouvé un second souffle sur Netflix, 15 ans après.

Ça parle de quoi ?

L'histoire de The Punisher : Zone de guerre, réalisé par Lexi Alexander et écrit par Art Marcum, Matt Holloway, Kurt Sutter et Nick Santora, est la suivante :

Lors de sa croisade sanglante contre le crime organisé, le justicier Franck Castle - alias The Punisher - défigure et laisse pour mort le Parrain de la pègre Billy Russoti. Dès lors, ce dernier fomente une vengeance terrible contre Castle. Sous le nouveau pseudonyme de Jigsaw, le criminel recrute une véritable armée de sbires assoiffés de sang. The Punisher repart en croisade...

Si The Punisher : Zone de guerre a pris visuellement un petit coup de vieux, c'est néanmoins toujours un plaisir de voir le violent et brutal Franck Castle tuer ses ennemis à tour de bras, toujours habité par la rage et une soif inextinguible de vengeance après l'assassinat de sa famille. C'est aussi l'occasion de revoir l'acteur Ray Stevenson dans ses oeuvres, malheureusement disparu en mai 2023. Celui-ci connaît aujourd'hui une jolie popularité posthume, avec la série Star Wars Ahsoka, dont il tient un des rôles principaux.