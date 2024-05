Nouveau sur Netflix : ce très grand film sulfureux va passionner les abonnés

Le premier volet de la sulfureuse saga d'Abdellatif Kechiche, "Mektoub, My Love Canto : Uno", vient d'arriver sur la plateforme Netflix. Une chronique de jeunesse unique par sa sensualité, et un grand film de cinéma qui donne chaud...

Mektoub, My Love : Canto Uno va enflammer Netflix

Chef-d'oeuvre ou drame anecdotique aux frontières de la pornographie ? Les abonnés Netflix vont pouvoir se faire leur avis sur Mektoub, My Love : Canto Uno, le sixième et sulfureux film d'Abdellatif Kechiche qui vient d'être ajouté sur Netflix. Sorti en 2018 après sa sélection officielle à la Mostra de Venise 2017, Mektoub, My Love Canto : Uno est un film unique en son genre, une chronique familiale et sentimentale située au milieu des années 90 et vécue du point de vue d'Amin, un jeune homme qui cherche sa place dans le monde.

Ayant arrêté ses études de médecine à Paris, où Amin (Shaïn Boumedine) se rêve scénariste, il revient à Sète où il a passé sa jeunesse. Il y retrouve notamment son séduisant cousin Tony (Salim Kechiouche) et sa meilleure amie Ophélie (Ophélie Bau). Ils vont, le temps d'un été, faire des rencontres et s'amuser, et Amin va progressivement s'éveiller à certaines sensations...

Un film brûlant et clivant

Mektoub, My Love : Canto Uno a largement divisé la critique, entre ceux qui ont vu un chef-d'oeuvre de drame naturaliste et ceux qui ont dénoncé une fraude voyeuriste. Dès le tout début de son film, Abdellatif Kechiche ne tergiverse pas et donne le cadre de son récit avec une longue et torride séquence érotique qu'Amin, dissimulé derrière une fenêtre, regarde sans être vu. Mektoub, My Love : Canto Uno se donne alors comme un film sur le regard. Où porter son regard, où vont les yeux brillants de désir de ces jeunes gens ?

Mektoub, My Love Canto : Uno ©Pathé

Photographe, Amin est captivé par les lumières et les couleurs de la côte méditerranéenne dont il tire des images. Avec le regard d'abord réservé et prudent qu'Amin porte sur le monde, Abdellatif Kechiche suggère alors comment, par le biais du regard - et donc du cinéma - les sensations les plus charnelles naissent. À partir de là, la caméra portée à l'épaule s'oriente vers les corps d'une jeunesse ordinaire, libérée à différents degrés au sujet du désir qui les anime.

Mektoub, My Love : Canto Uno propose tout du long de ses 2h53 de durée une tension sexuelle aussi crue et forte qu'elle est banale et ordinaire. Mais en réalité, il n'y a qu'une seule représentation explicite de l'acte sexuel, celle de l'introduction. À partir de cette vision, que le spectateur partage avec Amin, on peut comprendre que Mektoub, My Love: Canto Uno raconte alors le cheminement personnel et intime du personnage vers cette forme d'aboutissement du désir.

Absolument captivant dans sa mise en scène et dans les sensations qu'il fait naître, offrant même un authentique vêlage en temps réel, Mektoub, My Love: Canto Uno est ainsi une addition prestigieuse au catalogue Netflix, à (re)découvrir sans hésiter.