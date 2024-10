Netflix met en place une nouvelle fonctionnalité pour inonder les réseaux sociaux. C'est génial !

Netflix a récemment introduit une fonctionnalité révolutionnaire nommée Moments, permettant aux utilisateurs de partager facilement des scènes mémorables de leurs films et séries préférés sur les réseaux sociaux. À partir du 28 octobre, les abonnés d’iOS peuvent sauvegarder des extraits pendant la lecture et les partager sur des plateformes comme Instagram, Facebook et WhatsApp.

Netflix lance "moments", sa nouvelle fonctionnalité

Netflix, le géant du streaming, lance une fonctionnalité innovante qui promet de transformer la façon dont les utilisateurs interagissent avec ses contenus. Baptisée "Moments", cette option permet aux abonnés de sauvegarder et de partager facilement leurs scènes préférées de films, de séries et de documentaires sur les réseaux sociaux. Cette initiative vise à renforcer l’engagement des utilisateurs et à accroître la visibilité des programmes disponibles sur la plateforme.

À partir du 28 octobre, les utilisateurs d’iOS peuvent accéder à cette nouvelle fonctionnalité. Moments s'intègre directement dans l'application Netflix, à travers un bouton qui permet de capturer des extraits pendant le visionnage. Ces extraits peuvent ensuite être partagés sur des plateformes populaires telles qu’Instagram, Facebook, Snapchat et WhatsApp.

Voici un exemple avec une scène de la saison 3 de la série La Chronique des Bridgerton :

Moments la nouvelle fonctionnalité de Netflix

L’interface est conviviale : il suffit de cliquer sur le bouton correspondant, de sélectionner la scène souhaitée, puis de la partager facilement avec ses amis ou abonnés. Les scènes enregistrées sont également stockées dans un onglet intitulé "Mon Netflix", permettant de les revoir à tout moment.

Cette fonctionnalité apparaît comme une réponse à la demande croissante des utilisateurs de partager des moments forts de leurs programmes favoris. Plutôt que d'attendre que les abonnés rivalisent d’ingéniosité pour publier des extraits, Netflix propose désormais une méthode simple et efficace, encourageant ainsi le partage de contenu tout en renvoyant les spectateurs vers le service pour découvrir le contexte complet.

Une solide arme marketing

L'un des aspects les plus intéressants de Moments réside dans le fait que les extraits partagés ne sont pas diffusés sans lien vers la plateforme. Chaque scène inclut un lien renvoyant vers Netflix, incitant ainsi ceux qui sont charmés par un extrait à s'abonner ou à visionner l’intégralité de l'épisode ou du film. Ce mécanisme de partage intelligent augmente non seulement l’engagement sur les réseaux sociaux, mais agit aussi comme un outil marketing efficace, renforçant la position de Netflix dans un marché de plus en plus compétitif.

Netflix a indiqué que Moments pourrait être enrichie par d’autres fonctionnalités à l’avenir, comme un classement des scènes les plus partagées. Cela pourrait non seulement encourager les utilisateurs à explorer davantage de contenus, mais aussi à créer une communauté autour des scènes mémorables de la plateforme.