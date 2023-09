Netflix met la main sur un des films les plus attendus de l'année

Le nouveau film de Richard Linklater, "Hit Man", sera distribué par Netflix sur de nombreux territoires. Un achat conséquent pour le géant du streaming, mais qui pourrait se révéler un excellent investissement. En effet, porté par une performance majeure de Glen Powell, le film a fait sensation lors de sa première mondiale au Festival de Venise et s'annonce déjà comme un grand événement.

Netflix dans les bons plans

Avant sa présentation à la 80e Mostra de Venise le 5 septembre 2023 puis au Festival International du Film de Toronto le 11 septembre 2023, le nouveau film de Richard Linklater Hit Man était entouré d'un séduisant mystère. Réalisé par l'auteur de la célèbre trilogie Before et de Boyhood, avec Glen Powell et Adria Arjona dans les rôles principaux, Hit Man s'annonce ainsi :

Gary Johnson est policier à Houston. Il est en mission d'infiltration en se faisant passer pour un tueur à gages. Il rencontre alors une jeune femme battue par son petit ami violent. Pour la secourir, il va devoir oublier toutes les procédures et protocoles.

Gary Johnson (Glen Powell) - Hit Man ©SND

Si Hit Man est très attendu, c'est parce que les retours de ceux qui ont déjà pu le découvrir sont très majoritairement dithyrambiques. Du côté par exemple de The Wrap, on note que "cette comédie extrêmement divertissante va faire de Glen Powell une star". Même son de cloche chez Vanity Fair, où Richard Lawson écrit :

Histoire plus ou moins vraie d'un homme ordinaire qui se retrouve pris dans un réseau de crimes et de tromperies, "Hit Man" est une vitrine jolie et intelligente (parfois un peu trop) du charme magnétique de Glen Powell.

Sur Rotten Tomatoes, le film dispose actuellement d'un Tomatometer à 98% pour un total de 43 critiques. Celles-ci soulignent l'intelligence d'une joyeuse comédie, ultra-divertissante, et le génie de Richard Linklater qui parvient à y infuser de la noirceur et une réflexion philosophique sur l'identité. Célébré sur le Lido lors de sa présentation à Venise, Hit Man a donc aussi séduit Netflix, qui a acheté les droits de distribution pour 20 millions de dollars au marché du film du Festival de Toronto.

La consécration de Glen Powell ?

À 34 ans, actif depuis 2003 et une première apparition dans Spy Kids 3 : Mission 3D, Glen Powell a fait ses armes avec de multiples seconds rôles, avant de prêter en 2022 sa voix pour Apollo 10½, précédent film de Richard Linklater - il était déjà dans son Everybody Wants Some !! -, et surtout de se révéler au monde entier grâce au grand succès de Top Gun : Maverick, dans lequel il incarne une version modernisée du personnage incarné par Val Kilmer dans le Top gun de 1986. Selon les premiers avis sur Hit Man, dont il est aussi co-scénariste et producteur, il y livre une performance remarquable face à Adria Arjona, actrice elle aussi en pleine ascension.

Glen Powell va-t-il devenir un leading man à Hollywood avec Hit Man ? Le succès lui tend les bras, et Netflix a eu le nez creux en acquérant les droits de distribution internationale du film. Il ne sera cependant pas distribué en France sur la plateforme, pour le moment, puisque le SND avait pré-acheté le film pour le distribuer dans les cinémas français.