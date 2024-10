Netflix mise très gros avec l'arrivée de cette saga fantastique mythique

Netflix est en pleine transformation stratégique, privilégiant désormais la qualité à la quantité dans sa production cinématographique. Au cœur de cette nouvelle approche se trouve l'ambitieuse adaptation de "Les Chroniques de Narnia" par la réalisatrice acclamée Greta Gerwig avec un budget conséquent. Ce projet illustre la volonté de Netflix d'investir dans des films capables de créer un impact culturel significatif.

Netflix revoit sa stratégie cinéma

Netflix, le géant du streaming, est en pleine refonte de sa stratégie cinématographique, comme le révèle ce rapport de Bloomberg. Sous la houlette de Dan Lin, récemment nommé président de la division cinéma, l'entreprise vise à produire moins de films, mais de meilleure qualité. Au cœur de cette nouvelle approche se trouve un projet ambitieux : l'adaptation des Chroniques de Narnia par la réalisatrice renommée Greta Gerwig (aux manettes de l'énorme succès de 2023, Barbie).

Traditionnellement, Netflix a misé sur la quantité, en produisant un grand nombre de films pour satisfaire une audience mondiale variée. Cependant, cette approche a souvent été critiquée pour le manque de qualité et d'impact culturel de certaines productions. Conscient de ces critiques, Netflix a décidé de changer de cap.

Dan Lin souhaite que Netflix soit reconnu non seulement pour la quantité, mais aussi pour la qualité de ses films. Pour y parvenir, l'entreprise prévoit de réduire le nombre de films produits chaque année, passant à environ 25 à 30 films, soit un nouveau film toutes les deux semaines. L'objectif est de se concentrer sur des projets qui peuvent avoir un impact significatif sur le public et la culture populaire.

Narnia : un pari ambitieux pour Netflix

Le choix de Greta Gerwig pour diriger la nouvelle adaptation des Chroniques de Narnia s'inscrit parfaitement dans cette nouvelle stratégie. Son implication dans le projet est un signe fort de l'engagement de Netflix à produire des films de haute qualité.

"Les Chroniques de Narnia", écrites par C.S. Lewis, sont une série de romans fantastiques qui ont déjà été adaptées au cinéma avec succès entre 2005 et 2010. Cependant, la vision de Gerwig promet une nouvelle interprétation de cet univers magique, susceptible de séduire à la fois les fans de longue date et une nouvelle génération de spectateurs.

Selon des sources internes, le budget pour l'adaptation du premier film des Chroniques de Narnia pourrait dépasser les 200 millions de dollars, faisant de ce projet l'un des plus importants investissements de Netflix à ce jour. Cet engagement financier témoigne de la confiance de l'entreprise dans le potentiel du film pour attirer un large public et renforcer sa position sur le marché du streaming.

De plus, Greta Gerwig aurait exprimé le souhait d'une sortie en salles pour le film, une demande qui, si acceptée, marquerait une évolution significative dans la stratégie de distribution de Netflix. Jusqu'à présent, l'entreprise a privilégié les sorties directes sur sa plateforme, mais une sortie en salles pourrait amplifier l'impact culturel du film et répondre aux attentes de certains créatifs et du public.

En investissant dans des franchises reconnues et en collaborant avec des talents de premier plan, Netflix espère non seulement attirer de nouveaux abonnés, mais aussi renforcer la fidélité de son audience existante.

Les Chroniques de Narnia sur Netflix devraient être déclinées en plusieurs films, comme pour les adaptations du début des années 2000. On ne connaît pas encore la date de sortie du premier film, mais un lancement en 2026 semble probable.