Nicky Larson : la nouvelle adaptation du célèbre anime est dispo sur Netflix !

Après la version réussie de Philippe Lacheau sortie en 2019, c'est un nouveau film "Nicky Larson" qui arrive sur nos écrans, disponible depuis le 25 avril 2024 sur Netflix. Une comédie d'action ambitieuse avec un duo qui fonctionne à merveille, et qui propose (pour le meilleur) quelques changements par rapport à l'oeuvre originale.

Le retour de Nicky Larson

Au coeur d'une semaine au programme allégé sur Netflix, une grande nouveauté est disponible depuis le 25 avril, le nouveau film live action Nicky Larson. Titrée logiquement City Hunter en version originale, cette comédie d'action japonaise réalisée par Yuichi Satoh est portée par l'acteur Ryohei Suzuki. Il est une star multi-récompensée au Japon, vu aussi bien chez Takashi Miike (The Lion Standing in the Wind) et Hirokazu Kore-eda (Notre petite soeur) que chez Sion Sono (Tokyo Tribe).

C'est ainsi lui qui prête ses traits au célèbre et délirant détective de l'ombre Nicky Larson, Ryo Saeba en VO, bagarreur et amateur de jolies filles. Pour ne pas dire obsédé et pervers sexuel dans la version originale...

Nicky Larson (Ryohei Suzuki) - Nicky Larson ©Netflix

Ce nouveau film Nicky Larson, après quatre adaptations en long-métrage et prises de vues réelles du célèbre manga créé en 1985 par Tsukasa Hojo, dont celle de Philippe Lacheau sortie en 2019, est ainsi la première adaptation live action en langue japonaise. Elle reprend l'idée originale de Nicky Larson :

Tireur d'élite et éternel séducteur, le détective privé Nicky Larson fait équipe à contrecœur avec la sœur de son ancien partenaire pour enquêter sur la mort de ce dernier. Ils vont ensemble relever des défis dans le monde de la pègre, et se mettre sur la piste d'une drogue aussi dangereuse que mystérieuse...

Au casting du film, Ryohei Suzuki donne la réplique à Misato Morita. Celle-ci tient le rôle de son équipière Kaori Makimura (Laura Marconi en VF), soeur adoptive de Hideyuki Makimura (Tony Marconi en VF), l'ancien partenaire de Nicky Larson joué par Masanobu Ando.

De l'humour, de l'action, et moins de sexisme

Plus sombre que la série anime qu'on pouvait voir dans l'émission Le Club Dorothée, ce film Netflix joue à fond la carte de la comédie d'action, avec un héros plus drôle et surprenant que jamais. Mais le film met aussi en scène une intrigue pas vraiment légère, avec une vengeance à accomplir et des enjeux graves. Concernant l'humour souvent graveleux et sexiste de la création originale, il est ici mis en sourdine. L'acteur Ryohei Suzuki a ainsi expliqué à l'AFP :

Nous avons établi pour règle que le personnage, dans notre version, ne toucherait pas le corps de quelqu'un sans son consentement (...) (Concernant les séquences explicites du manga) nous les avons encore revues en pensant à un public contemporain.

Par ailleurs, l'acteur a salué le film de Philippe Lacheau, expliquant : "A l'époque, les fans, y compris moi-même, pensions que la version française était vraiment bien faite, je me suis dit: "Merci Philippe Lacheau !"

Avec son action, son humour et ses moments de gravité, ainsi que sa mise en scène qui s'autorise parfois quelques fulgurances, ce Nicky Larson modernisé a tout ce qu'il faut pour rencontrer le succès sur Netflix.