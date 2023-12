Netflix : les nouveautés films et séries du 11 au 17 décembre

La suite de "Chicken Run" arrive sur Netflix, ainsi que le grand final de "The Crown" ! On fait le point sur l'agenda de la plateforme pour la semaine du 11 au 17 décembre.

Netflix : les nouveaux films mis en ligne (semaine du 11 au 17 décembre)

Les poulets les plus célèbres sont de retour ! Dès le 15 décembre, Netflix met en ligne Chicken Run : la menace nuggets, un nouveau long-métrage d'animation qui permet de poursuivre l'aventure Chicken Run. Pour rappel, le premier film réalisé par Nick Park et Peter Lord est sorti en 2000 en stop-motion.

Dans cette suite proposée par la plateforme de streaming, on retrouve Rocky et Ginger qui vivent sur une île avec leur fille, Molly. Mais en grandissant, cette dernière souhaite partir explorer le monde. Après une fugue, elle ne tarde pas à faire face au danger des humains. Ses parents vont alors tout faire pour la sauver d'une terrible usine de nuggets.

Chicken Run : la menace nuggets ©Netflix

Outre cette nouveauté, plusieurs classiques du cinéma rejoignent le catalogue de Netflix cette semaine du 11 décembre, comme Pulp Fiction de Quentin Tarantino, disponible à partir du 15 décembre.

Les autres films du 11 au 17 décembre

Les nouveautés séries (semaine du 4 au 10 décembre)

Les fans de The Crown peuvent se réjouir, la partie 2 de la dernière saison de la série arrive enfin le 14 décembre. Lancé en 2016 sur Netflix, le show centré sur la vie d'Elizabeth II aura été un des plus populaires de la plateforme. Mais après six saisons, il est temps de dire adieu à la famille royale. Pour les derniers épisodes, les années 2000 seront mises à l'honneur, avec évidemment un passage important sur l'histoire d'amour entre le prince William et Kate Middleton.

Dans un autre genre, les fans de manga pourront découvrir le 14 décembre également Yu Yu Hakusho, adaptation live du manga du même nom. Voici le synopsis :

Mort dans un acte de bravoure et d'altruisme, le jeune voyou Yusuke Urameshi est choisi comme détective de l'au-delà pour enquêter sur des affaires mettant en cause des yokai (des créatures surnaturelles) dévoyés.

Les autres séries du 11 au 17 décembre